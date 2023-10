Le taux hypothécaire se dirige vers 8%

Le taux moyen du populaire prêt hypothécaire fixe sur 30 ans a augmenté mardi à 7,72%, selon Nouvelles hypothécaires quotidiennes.

Les taux hypothécaires suivent vaguement le rendement du marché Trésorerie à 10 ans , qui a grimpé cette semaine suite à de solides données économiques. Les taux n’ont pas été aussi élevés depuis la fin 2000.

Au début de cette année, le taux fixe sur 30 ans est tombé à environ 6 %, provoquant une brève explosion d’activité sur le marché immobilier du printemps. Mais il a recommencé à augmenter régulièrement au cours de l’été, entraînant une baisse des ventes, malgré une forte demande. La tendance actuelle semble être encore plus élevée, avec la possibilité que les taux dépassent les 8 %.

La Réserve fédérale n’a pas augmenté ses taux d’intérêt il y a deux semaines, mais a indiqué la possibilité d’une nouvelle hausse cette année et de réductions moins importantes que prévu l’année prochaine. Les investisseurs attendaient de voir les résultats des données économiques de la première semaine d’octobre.

« Nous sommes maintenant dans la première semaine d’octobre et les données sont plus solides », a écrit Matthew Graham, directeur des opérations du Mortgage News Daily. « L’enquête JOLTS (enquête sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre) de ce matin est la confirmation la plus importante et la plus mauvaise jusqu’à présent cette semaine, et elle pousse les rendements vers de nouveaux sommets à long terme. Des choses assez simples, en fait, même si désagréables et malheureuses pour les fans de taux bas. « .

La hausse des taux a réduit à néant l’abordabilité, affectant à la fois les marchés de la vente de logements neufs et existants. Alors que les constructeurs bénéficiaient de l’offre restreinte de logements existants à vendre, la hausse des taux hypothécaires constitue désormais une préoccupation majeure. La confiance des constructeurs est passée en territoire négatif en septembre pour la première fois en cinq mois.

Pour mettre les taux en perspective, pour un emprunteur qui achète une maison de 400 000 $ avec un acompte de 20 % sur un prêt fixe de 30 ans, le paiement mensuel est aujourd’hui d’environ 930 $ de plus qu’il ne l’était lorsque les taux étaient à 3 % au plus fort de la crise de Covid. -19 pandémie.