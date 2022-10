Le taux hypothécaire est supérieur à 7 % et il devient de plus en plus difficile de se qualifier pour un prêt

C’est un double coup dur pour les acheteurs potentiels. Non seulement les taux d’intérêt montent en flèche, mais il devient de plus en plus difficile de se qualifier pour un prêt.

Le taux moyen du populaire prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans a grimpé de plus de 7 % à la fin de la semaine dernière, selon Mortgage News Daily, et devrait atteindre environ 7,125 % mardi. C’est plus de 7% depuis plusieurs jours.

Pendant ce temps, la disponibilité du crédit hypothécaire est maintenant au niveau le plus bas depuis mars 2013, lorsque le logement se remettait lentement de la crise financière à la fin de la décennie précédente. Il a chuté pour le septième mois consécutif en septembre, en baisse de 5,4 % par rapport à août, selon un indice mensuel de la Mortgage Bankers Association.

Alors que les prêteurs peuvent être désespérés pour les affaires, alors que la demande de prêts hypothécaires chute en raison de taux plus élevés, ils sont également plus préoccupés par une économie plus faible, ce qui pourrait entraîner une augmentation des impayés. Les dirigeants et les économistes ont averti que les États-Unis pourraient tomber en récession dans les mois à venir alors que la Réserve fédérale relève les taux pour lutter contre une inflation élevée.

“Il y avait un moindre appétit pour une cote de crédit inférieure et une cote de crédit élevée [loan-to-value] programmes de prêts », a déclaré Joel Kan, un économiste de la Mortgage Bankers Association, dans un communiqué.

Les impayés hypothécaires, pour le moment, se situent près de niveaux record. Alors que les nouvelles actions de saisie ont augmenté de 15 % de juillet à août, elles étaient toujours inférieures de 44 % aux niveaux d’avant la pandémie, selon Black Knight, une société de logiciels et d’analyses hypothécaires.

La disponibilité du crédit a le plus chuté pour les prêts jumbo, que davantage d’emprunteurs doivent aujourd’hui utiliser en raison de la hausse des prix de l’immobilier, selon la Mortgage Bankers Association. Des prix plus élevés incitent également plus d’emprunteurs à se tourner vers des prêts hypothécaires à taux variable, car ils offrent des taux d’intérêt plus bas. Ces taux de prêt peuvent être fixes jusqu’à 10 ans, mais ils sont considérés comme des prêts hypothécaires plus risqués.

Les emprunteurs craignent clairement que les taux hypothécaires ne grimpent encore plus. Bien que les taux hypothécaires ne suivent pas exactement le taux des fonds fédéraux, ils sont fortement influencés par la politique de la Fed.

“La Fed est déterminée à augmenter les taux aussi haut que possible et à les maintenir aussi longtemps que possible, même si cela signifie que l’économie en souffre”, a écrit Matthew Graham, directeur de l’exploitation de Mortgage News Daily, sur son site Internet.

Graham a noté que la Fed ne tenait pas compte des taux hypothécaires ou du marché du logement parce que les prix des maisons sont en surchauffe et qu’une correction est “bonne et nécessaire”.