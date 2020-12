La militante anti-peine de mort Judy Coode manifeste devant le ministère américain de la Justice à Washington, DC, le 13 juillet. | Chip Somodevilla / Getty Images

Trump a programmé plus d’exécutions fédérales que n’importe quel président depuis au moins un siècle.

Lorsque cinq adolescents noirs et latinos ont été condamnés à tort pour le viol d’un jogger dans Central Park à New York en 1989, l’éminent homme d’affaires Donald Trump a acheté des publicités dans les journaux appelant l’État de New York à «ramener la peine de mort» à la suite de l’attaque. . Le pays ne savait pas grand-chose, les vues de Trump sur la peine capitale informeraient alors sa présidence des décennies plus tard: en juillet, l’administration Trump a rétabli la peine de mort au niveau fédéral après une interruption de 17 ans.

Le retour des exécutions fédérales montre une image sans précédent et sombre de l’héritage de Trump par rapport aux administrations précédentes. Le comité de rédaction du Washington Post l’a décrit comme une «vague d’exécutions écœurante». Pour mettre les choses en perspective, seules trois personnes ont été exécutées par le gouvernement fédéral au cours des 50 dernières années. Pendant ce temps, en moins de cinq mois, huit personnes ont déjà été mises à mort par le ministère de la Justice de Trump, et cinq autres exécutions devraient avoir lieu avant que Trump ne quitte ses fonctions.

«La politique de l’administration Trump concernant la peine de mort est historiquement abominable», a déclaré Robert Dunham, directeur exécutif du Death Penalty Information Center, une organisation bipartisane qui ne prend pas position pour ou contre la peine de mort, mais critique plutôt la voie la peine capitale est appliquée.

Si les exécutions restantes en décembre sont effectuées – soit un total de 10 pour 2020 – cela marquera plus d’exécutions civiles au cours d’une seule année civile que toute autre présidence des XXe et XXIe siècles. «Personne n’a procédé à ce nombre d’exécutions civiles fédérales au cours de cette courte période de l’histoire américaine», a ajouté Dunham.

Sur les cinq exécutions fédérales à venir pendant la période du canard boiteux, quatre sont des hommes noirs, tandis que la cinquième sera la première femme à être exécutée par le gouvernement fédéral en près de 70 ans. Ces exécutions fédérales viennent de concert avec le cri de ralliement pour la justice raciale et une refonte des systèmes de police et de justice pénale américains qui ont laissé un nombre disproportionné de Noirs arrêtés, emprisonnés, condamnés et morts. Plus de 44% des 54 personnes restantes dans le quartier des condamnés à mort fédéraux sont des Noirs, selon le Death Penalty Information Center, même si les Noirs ne représentent que 13% de la population américaine.

«Le fait que nous ayons un nombre record d’exécutions fédérales, alors que nous sommes près d’un niveau record d’exécutions d’État, au milieu d’une pandémie, montre à quel point l’administration Trump est hors ou qu’il ne peut pas résister à des actes gratuits de cruauté », a déclaré Dunham, ajoutant que seules sept exécutions d’État auront lieu cette année – le plus bas depuis que les États ont commencé à procéder à des exécutions à l’époque coloniale. «Personne n’a besoin de procéder à une exécution pendant une pandémie.»

La semaine dernière, le ministère de la Justice a également publié une règle qui autoriserait d’autres méthodes de peine capitale, telles que les pelotons d’exécution, les gaz mortels et les électrocutions; Le procureur général Bill Barr se précipite actuellement pour finaliser cette règle.

La poussée de Trump pour des méthodes supplémentaires et un certain nombre d’exécutions fédérales fera partie de son héritage présidentiel et met en évidence un fossé entre les actions de l’administration et la diminution du soutien à la peine de mort parmi les Américains.

Quatre hommes noirs devraient subir une exécution fédérale des semaines avant que Trump ne quitte ses fonctions

Le 19 novembre Orlando Hall, un Noir condamné à mort pour enlèvement, viol et meurtre en 1994, est devenu le huitième et dernier détenu à être exécuté par le gouvernement fédéral depuis qu’il a rétabli les exécutions fédérales cet été. Il est également le premier en plus d’un siècle à être mis à mort pendant une période de canard boiteux. Peu de temps avant que Hall ne soit exécuté par injection létale, la Cour suprême des États-Unis avait rejeté sa demande d’arrêter l’exécution – la nouvelle juge Amy Coney Barrett rejoignant la décision majoritaire.

Alors que Hall est le deuxième homme noir à être exécuté sur les huit jusqu’à présent depuis juillet, les hommes restants devant être mis à mort sont tous noirs. «Dans un effort apparent pour éviter les critiques selon lesquelles les exécutions fédérales étaient racistes, l’administration a sélectionné les prisonniers blancs en premier», a déclaré Dunham; les exécutions ont été rétablies alors que des manifestations pour la justice raciale ont éclaté dans tout le pays cet été. «Ce qui est frappant à ce sujet, cependant, c’est que cela nous en dit encore beaucoup sur les vies qui comptent, car seule une des personnes exécutées jusqu’à présent a été condamnée pour avoir tué un Afro-américain.

Brandon Bernard, reconnu coupable d’enlèvement et de meurtre, doit être exécuté par injection létale le 10 décembre. Bernard, qui est également noir, n’avait que 18 ans lorsqu’il a commis des crimes qui ont entraîné la mort d’un jeune couple marié blanc en 1999 Mais cinq des neuf jurés survivants qui étaient à l’époque en faveur de la peine de mort la jugent désormais inappropriée. Même Angela Moore, la procureure fédérale qui a aidé à mettre Bernard dans le couloir de la mort, a écrit un éditorial dans le Indianapolis Star expliquant pourquoi le gouvernement fédéral devrait le laisser vivre.

«J’ai toujours été fier de représenter les États-Unis en tant que procureur fédéral, et je pense que l’exécution de Brandon serait une tache terrible sur l’honneur de la nation», a écrit Moore.

Pendant son séjour en prison, Bernard a été un prisonnier modèle, encadrant des jeunes à risque. «Ayant tant appris depuis 2000 sur la maturation du cerveau humain et ayant vu Brandon devenir un adulte humble et plein de remords, pleinement capable de vivre paisiblement en prison, comment pouvons-nous dire qu’il fait partie de ce petit groupe de délinquants qui doivent être décès? » Moore a écrit.

Alfred Bourgeois, un chauffeur de camion noir au Texas qui a été reconnu coupable d’avoir abusé et tué sa fille de 2 ans en 2002, doit être exécuté le lendemain de Bernard. L’exécution de Bourgeois était initialement prévue pour janvier 2020, mais a été interrompue par un juge fédéral qui a bloqué les premières mesures de l’administration Trump pour ramener la peine de mort fédérale. Les avocats de Bourgeois ont alors plaidé pour suspendre sa condamnation à mort au motif qu’il avait droit à une évaluation de la déficience intellectuelle en vertu du huitième amendement.

Les deux prochains condamnés à mort devraient être exécutés en 2021 quelques jours seulement avant l’inauguration de Biden. Cory Johnson, qui a été reconnu coupable du meurtre de sept personnes lors d’une opération de trafic de drogue à Richmond, en Virginie, doit être injecté mortellement le 14 janvier. Comme Bourgeois, les avocats de Johnson soutiennent qu’il existe des preuves accablantes que Johnson a une déficience intellectuelle.

Le 15 janvier, Dustin Higgs doit être mis à mort pour un crime commis en 1996. Le ministère de la Justice affirme que Higgs a enlevé et assassiné trois femmes, mais le Daily Beast rapporte que, alors qu’il était présent sur les lieux du crime, des témoins confirment que Higgs n’a tué personne. Le co-accusé Willis Haynes a tiré les coups de feu, mais le ministère de la Justice soutient que Higgs a contraint son ami Haynes à commettre le crime.

Mais Haynes, qui a été condamné à la prison à vie, a confirmé par un affidavit signé que Higgs ne l’avait pas contraint, en disant: «la théorie de l’accusation sur notre cas était de la connerie. Dustin ne m’a pas menacé. Je n’avais pas peur de lui. Dustin ne m’a rien fait faire cette nuit-là ou jamais.

L’autre personne inscrite au calendrier d’exécution du ministère de la Justice est Lisa Montgomery, la seule femme condamnée à mort au niveau fédéral et la première femme devant être exécutée au niveau fédéral en près de 70 ans. En 2004, Montgomery a tué une femme enceinte, puis a tenté de faire passer le bébé pour le sien. Montgomery, qui, selon Dunham, souffre d’une maladie mentale grave en raison d’un passé abusif, devait initialement être exécutée par injection létale le 8 décembre, mais elle a été retardée en raison de la signature par ses avocats de Covid-19.

Le ministère de la Justice accélère les nouvelles règles sur la peine de mort avant l’inauguration de Biden

Trump est le premier président en 17 ans à rétablir les exécutions fédérales, malgré un récent sondage montrant qu’un nombre record d’Américains considèrent la peine de mort comme «moralement acceptable». Même à travers les lignes de parti, la peine de mort a été une question historiquement controversée. Depuis que la Cour suprême des États-Unis a rétabli la peine capitale en 1976, les gouvernements des États ont procédé à la plupart des exécutions, bien que celles-ci aient également diminué au cours des deux dernières décennies.

En plus de faire passer les exécutions fédérales au cours des cinq derniers mois, le ministère de la Justice a publié vendredi une nouvelle règle au Federal Register qui autoriserait l’utilisation d’autres méthodes de peine capitale. Le nouveau règlement réintroduit l’utilisation de pelotons d’exécution et d’électrocutions pour les exécutions fédérales en plus des injections létales. La nouvelle règle devrait entrer en vigueur dans 30 jours au lieu des 60 jours généralement alloués. En ce qui concerne les détenus restants en attente d’exécution, seul Higgs ne semble pas avoir de méthode d’exécution indiquée sur le calendrier du ministère de la Justice – les autres sont marqués pour injection létale.

La décision de l’administration Trump, parmi tant d’autres, est une autre chose que le président élu Biden – qui a signalé à plusieurs reprises qu’il mettrait fin à la peine de mort fédérale – devra faire face une fois en fonction. Biden, un vétéran politique, a adressé à plusieurs reprises des critiques au cours de sa campagne présidentielle sur le rôle qu’il a joué dans l’adoption de la loi sur le contrôle de la criminalité violente et l’application de la loi, également connue sous le nom de loi sur la criminalité de 1994, signée par le président Bill Clinton. Le projet de loi a permis l’élargissement des crimes éligibles à la peine de mort fédérale, ce qui a facilité la condamnation de certains des détenus en attente d’exécution. (Hall n’était éligible à la peine de mort que parce que le projet de loi sur la criminalité ajoutait l’enlèvement entraînant la mort à la liste des crimes.)

L’administration Trump tente de couper les coins ronds et d’accélérer des dizaines de règles qui vont du forage pétrolier dans l’Arctique aux restrictions aux immigrants, ainsi qu’à la règle de la peine de mort, avant que Biden ne prenne le dessus. Si les règles sont finalisées, la nouvelle administration devra passer par un processus compliqué pour les annuler. Mais puisque Biden s’est engagé à abolir la peine de mort au niveau fédéral et à inciter les États à suivre l’exemple du gouvernement fédéral, la nouvelle règle de la peine de mort pourrait pratiquement ne pas être utile dans son administration.

«Contrairement aux réglementations ou politiques environnementales qui rendent plus difficile la négociation sur le commerce ou la sécurité mondiale, l’administration Biden peut prendre autant de temps qu’elle le souhaite pour annuler cette réglementation», a déclaré Dunham. «Annuler ce n’est pas si difficile. Je pense que le règlement vise à faciliter la tâche de l’administration Trump pour mener à bien les dernières exécutions de canards boiteux.

La plus grande question est de savoir comment l’administration de Biden transformera un système de justice pénale historiquement raciste tout en guérissant les blessures apportées par l’administration Trump.

«La conduite de l’administration Trump, en ce qui concerne les questions de droit pénal, a été hautement politique et en grande partie en décalage avec la direction que prend la plupart des États-Unis», a déclaré Dunham. «Quand la poussée est venue pour pousser, il est revenu à des politiques qui sont plus extrêmes dans leur cruauté et l’arbitraire de leur application que tout ce que nous avons vu dans l’histoire américaine moderne.

La pression de l’administration Trump pour des exécutions fédérales, alors que le pays était préoccupé par les élections et la pandémie, n’est pas différente.