Le taux d’obtention du diplôme d’études secondaires de l’État est le plus élevé depuis au moins une décennie – Shaw Local

Les gains académiques des étudiants noirs et hispaniques ont produit le taux de diplomation le plus élevé de l’État en 12 ans – la première année où il a commencé à le suivre, a déclaré jeudi le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois.

Des améliorations en mathématiques et en anglais ont été signalées dans toutes les catégories démographiques, a ajouté l’ISBE.

Mais, l’absentéisme chronique reste un gros problème dans les écoles de l’État.

L’annonce coïncidait avec la sortie du Bulletin de l’Illinoisqui publie les données fournies par les districts scolaires publics jusqu’à la fin de l’année scolaire précédente.

Carmen Ayala, surintendante de l’éducation de l’État, apparaît lors de la présentation printanière de l’enseignante de l’année à l’Oregon High School. Lors de la publication des données de l’Illinois Report Card jeudi, elle a déclaré: “Nous avons des défis et du travail devant nous, mais le rythme accéléré d’apprentissage que les étudiants ont atteint l’année dernière signifie que nous allons dans la bonne direction.” Les données ont montré la première année complète de performances scolaires depuis le début de la pandémie de COVID-19. (Fourni par le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois)

Tous les chiffres de cette histoire sont basés sur des chiffres préliminaires fournis aux médias avant la publication prévue du bulletin.

“Je suis heureux que la croissance du taux de diplomation soit tirée par certains de nos étudiants les plus vulnérables, et que tous nos étudiants reprennent collectivement leur apprentissage et affichent une croissance formidable”, a déclaré le gouverneur JB Pritzker dans un communiqué de presse.

Pritzker a souligné un autre élément du rapport : l’Illinois a ajouté plus de 2 500 enseignants à temps plein, dont plus de 500 ou étaient noirs ou hispaniques. La rétention des enseignants – qui suit les enseignants qui sont retournés dans la même école au cours d’années consécutives – a également atteint un sommet en neuf ans à 87,6 %.

“Bien sûr, nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais je suis encouragé et fier de voir que nos enfants ont un bel avenir”, a-t-il ajouté.

La moyenne de l’État pour les taux de diplomation sur quatre ans était de 87,3%. Pour les étudiants noirs, il était de 79,5 % et pour les étudiants hispaniques, il était de 85 %.

À titre de comparaison, la plupart des districts scolaires de la région de quatre comtés de Sauk Valley avaient des taux de diplomation supérieurs à la moyenne de l’État. Et ceux en dessous l’étaient à peine.

Dans l’ensemble, la croissance des élèves dans les deux matières principales a rebondi en 2022 après avoir chuté à la suite du verrouillage du COVID-19, alors qu’il y avait un recours à l’apprentissage à distance.

En 2019, la croissance des étudiants de l’État – qui mesure la progression des étudiants en une seule année par rapport à leurs pairs sur la même base de référence – était au 50e centile pour les arts de la langue anglaise et les mathématiques. En 2021, ces mesures étaient tombées au 38e centile.

Le rapport actuel a montré que les arts de la langue anglaise étaient revenus au 54e centile et que les mathématiques avaient grimpé au 52e centile.

La surintendante d’État à l’éducation, Carmen I. Ayala, a déclaré que les données montrent que les étudiants de l’Illinois sont “absolument sur la bonne voie”.

« Nous avons des défis et du travail devant nous, mais le rythme d’apprentissage accéléré que les élèves ont atteint l’année dernière signifie que nous allons dans la bonne direction », a déclaré Ayala. «La manière dont nous avons investi les fonds fédéraux de secours en cas de pandémie fonctionne. Nous pouvons nous attendre à voir encore plus de croissance au cours des deux prochaines années à mesure que ces programmes se développeront et toucheront encore plus d’étudiants. »

Les écoles de l’Illinois ont reçu 7,8 milliards de dollars en fonds fédéraux de récupération en cas de pandémie, qu’elles peuvent dépenser sur trois exercices. De nombreux districts ont appliqué l’argent aux programmes d’études, aux cours d’été et au tutorat, ainsi qu’aux systèmes de soutien émotionnel et social.

Cependant, la croissance des élèves ne correspond pas à la maîtrise de la matière, comme le souligne le rapport. Environ 20 % d’élèves en moins ont atteint ou dépassé les normes du niveau scolaire lors de leurs évaluations du printemps 2022 par rapport à des évaluations similaires données en 2019.

L’absentéisme en tant que facteur contributif a été noté. L’Illinois a vu 30% des étudiants absents de manière chronique, ce qui correspond à une tendance nationale.

Pour être chroniquement absent, l’élève manque 10 % de l’année scolaire ; dans l’Illinois, c’est 17 jours ou plus.

Les taux d’absentéisme chronique étaient de 48 % pour les étudiants noirs, 36 % pour les étudiants hispaniques, 43 % pour les étudiants à faible revenu, 35 % pour les apprenants d’anglais (ceux qui ne parlent pas couramment l’anglais et ont des difficultés à apprendre dans une classe anglophone) et 40 % % pour les étudiants handicapés.

Selon l’ISBE, chacun des 38 bureaux régionaux de l’éducation et des centres de services intermédiaires, y compris les écoles publiques de Chicago, a reçu entre 180 000 et 1,2 million de dollars cet automne pour lutter contre l’absentéisme scolaire.

Dans l’ensemble, cela représente 12 millions de dollars en subventions financées par l’État pour aborder l’intervention, y compris le conseil, le tutorat, la récupération de crédit, les visites à domicile, le mentorat et le transport.

L’ISBE a consacré 100 millions de dollars supplémentaires en subventions de partenariat et a mis en place huit centres régionaux d’apprentissage socio-émotionnel pour faire face aux situations où la santé mentale est une cause sous-jacente de l’absentéisme.

Les districts scolaires sont encouragés à adopter le modèle Resilience Education to Advance Community Healing, mieux connu sous le nom de REACH, pour répondre aux besoins en matière de traumatismes.

Autres conclusions du bulletin :

– Le taux d’élèves de neuvième année sur la bonne voie pour obtenir leur diplôme est revenu aux niveaux d’avant la pandémie, à 86,6 %. Depuis 2018, il a augmenté de 2,5 % pour les étudiants noirs et de 1,3 % pour les étudiants hispaniques.

– L’inscription des étudiants dans les classes de rattrapage des collèges communautaires de l’Illinois a été réduite à son niveau le plus bas de 26,4% pour la promotion de 2020, reflétant la mise en œuvre de cours de transition en mathématiques et en anglais. L’objectif est de réduire le besoin de cours de rattrapage et d’amener plus rapidement les étudiants à suivre des cours pour obtenir des crédits.

— Le nombre d’étudiants en formation professionnelle et technique ou en cours à double reconnaissance de crédit a de nouveau augmenté. C’est arrivé chaque année depuis le début de la tendance en 2018.

– Les inscriptions d’étudiants se sont stabilisées, mais continuent de baisser d’environ 1% par an, suivant les taux de natalité de l’État et de la nation.