Le taux d’intérêt de l’IRS pour les remboursements et les soldes impayés sera bientôt de 7 %

Si votre remboursement d’impôt est toujours dans les limbes, il y a de bonnes nouvelles : votre solde peut générer des intérêts et le taux passe de 6 % à 7 % le 1er janvier, selon les leurs.

Au 18 novembre, il y avait 3,4 millions de déclarations de particuliers non traitées reçues en 2022, y compris les déclarations des années d’imposition précédentes, l’agence signalé.

actualités liées à l’investissement Ces actifs ont des rendements jamais vus depuis des années – voici ce qu’il faut savoir sur les actions privilégiées

Ajusté trimestriellement et lié au taux fédéral à court terme, l’intérêt de 7 % s’applique aux remboursements en attente et aux soldes d’impôt impayés.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Pourquoi longtemps Covid pourrait être «la prochaine catastrophe de santé publique»

Pourquoi acheter maintenant, payer plus tard pour les cadeaux de Noël est “horrible”

Ce qu’il faut savoir avant de rééquilibrer votre portefeuille

“C’est un grand bond en avant”, a déclaré Sheneya Wilson, expert-comptable agréée et fondatrice de Fola Financial à New York, notant que le taux a plus que doublé depuis janvier, alors qu’il était de 3 %.

En règle générale, l’IRS dispose de 45 jours après la date limite de production des déclarations de revenus pour traiter votre déclaration et émettre un remboursement. Après cela, votre “paiement en trop” commence à générer des intérêts composés quotidiens.

Bien que 7 % d’intérêts représentent plus que ce que vous gagnerez des comptes d’épargne ou du nouveau taux des obligations de série I, il y a un inconvénient : les intérêts de l’IRS sont imposables.