Le taux d’inflation tombe à 1,6% en septembre

Le taux d’inflation du Canada est tombé à 1,6 pour cent en septembre, a rapporté mardi Statistique Canada, après avoir atteint l’objectif de 2 pour cent de la Banque du Canada en août.

L’agence de données a déclaré que ces chiffres marquent la plus faible augmentation d’une année sur l’autre de l’indice des prix à la consommation depuis février 2021.

La baisse des prix de l’essence, qui a chuté de 10,7 pour cent sur une base annuelle, a fait baisser l’inflation le mois dernier. Sans l’essence, le taux d’inflation de l’ensemble des articles s’est établi à 2,2 pour cent, le même qu’en août.

L’agence a noté que les prix restent élevés – en particulier pour le loyer et les produits d’épicerie – même si l’inflation s’est calmée.

Pour le deuxième mois consécutif, les prix des produits alimentaires ont augmenté à un rythme plus rapide que l’inflation globale. Les prix ont diminué chaque année pour les fruits de mer et autres produits marins, les noix et graines ainsi que pour le poisson, mais ont augmenté pour le bœuf et les œufs frais et congelés.

Les prix des loyers ont augmenté à un rythme plus lent en septembre, augmentant de 8,2 pour cent sur un an comparativement à 8,9 pour cent en août, avec une croissance plus lente à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique.

REGARDER | Ce que signifient les chiffres de l’inflation de septembre : L’inflation en septembre ralentit à 1,6 %, selon Statistique Canada L’indice des prix à la consommation pour septembre était en hausse de 1,6 pour cent par rapport à l’année dernière, selon Statistique Canada, qui a déclaré qu’il s’agissait de « la plus faible augmentation annuelle depuis février 2021 ».

Certains analystes pensent que ces chiffres rendent plus probable une réduction des taux de 50 points de base lors de la réunion de la Banque du Canada du 23 octobre. La banque a jusqu’à présent réduit ses taux à trois reprises cette année.

« L’inflation globale au Canada a ralenti plus que prévu le mois dernier, abaissant ainsi l’obstacle à une baisse excessive des taux lors de la réunion de la Banque du Canada la semaine prochaine », a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef des marchés chez Corpay.

« Nous ne sommes toujours pas convaincus que l’économie canadienne a besoin d’une réponse d’urgence, mais il ne fait aucun doute que les données d’aujourd’hui réduiront les risques de baisse associés à une action plus agressive », a déclaré Schamotta.