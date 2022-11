Le taux d’inflation officiel turc grimpe à 85%, mais un rapport indépendant montre qu’il a atteint 185%

Le taux d’inflation annuel de la Turquie s’est accéléré à 85,51% en octobre, son plus haut niveau depuis 1997, selon des données officielles publiées jeudi, alors que le président Recep Tayyip Erdogan a défendu des politiques peu orthodoxes pour lutter contre la crise du coût de la vie.

Les banques centrales du monde entier augmentent les coûts d’emprunt dans le but de maîtriser la flambée des prix à la consommation, mais la Turquie a résisté à la tendance mondiale, Erdogan qualifiant la hausse des taux d’intérêt de “plus grand ennemi”.

Le mois dernier, la banque centrale de Turquie a abaissé son taux directeur pour la troisième fois consécutive, le ramenant à 10,5 % contre 12 %.

Avec une élection imminente l’année prochaine, Erdogan soutient que les taux d’intérêt élevés sont la cause de l’inflation, et non le contraire, au mépris des théories économiques orthodoxes.

Les prix à la consommation ont atteint 83,45% en septembre.

Mercredi, Erdogan a fait l’éloge de l’état de l’économie, dans une allocution devant ses députés au pouvoir, l’AKP, au parlement.

“Dieu merci, les roues de l’économie tournent”, a-t-il déclaré.

“Notre modèle économique, que nous avons résumé comme une croissance par l’investissement, l’emploi, la production, les exportations et l’excédent du compte courant, porte ses fruits.”

De nombreux Turcs mettent en doute la crédibilité des données officielles du gouvernement.

Selon une étude mensuelle respectée publiée par des économistes indépendants de l’institut de recherche turc ENAG, le taux annuel d’augmentation des prix à la consommation a atteint 185,34 % en octobre.