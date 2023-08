Le taux d’inflation global au Royaume-Uni chute fortement à 6,8 % en juillet, conformément aux attentes

LONDRES – L’inflation globale au Royaume-Uni s’est fortement refroidie en juillet pour atteindre 6,8% par an, mais l’indice des prix à la consommation de base est resté inchangé, posant un casse-tête potentiel pour la Banque d’Angleterre.

La lecture de l’IPC global était conforme à une prévision consensuelle parmi les économistes interrogés par Reuters, et suit le chiffre plus frais que prévu de 7,9 % de juin. Sur une base mensuelle, l’IPC global a diminué de 0,4 % contre une prévision consensuelle de -0,5 %.

Cependant, l’inflation sous-jacente – qui exclut les prix volatils de l’énergie, de l’alimentation, de l’alcool et du tabac – est restée à 6,9%, inchangée par rapport à juin et légèrement supérieure à la prévision consensuelle de 6,8%.

« La chute des prix du gaz et de l’électricité a fourni les plus fortes contributions à la baisse de la variation mensuelle des taux annuels de l’IPCH et de l’IPC ; les prix des denrées alimentaires ont augmenté en juillet 2023 mais moins qu’en juillet 2022, ce qui a également entraîné une détente des taux d’inflation annuels », a déclaré l’Office. pour les statistiques nationales a déclaré.

« L’hôtellerie et le transport aérien de passagers sont les classes qui ont le plus contribué à la hausse compensatoire à la variation du taux. »

La réunion de politique monétaire de la Banque d’Angleterre plus tôt ce mois-ci a produit un vote partagé pour augmenter le taux d’intérêt principal d’un quart de point de pourcentage à un sommet de 15 ans de 5,25% – dans la 14e augmentation consécutive du taux directeur.

Le Comité de politique monétaire a donné peu d’indications sur la fin prochaine de l’ère des taux d’intérêt élevés, s’engageant à « veiller à ce que le taux d’escompte soit suffisamment restrictif pendant suffisamment longtemps pour ramener l’inflation à l’objectif de 2 % ».

Parallèlement à l’inflation, les banquiers centraux surveillent de près le marché du travail tendu du Royaume-Uni, dont les données de mardi indiquaient qu’il pourrait commencer à se relâcher.

Le taux de chômage est passé à 4,2 % en juin, dépassant les attentes pour atteindre son plus haut niveau depuis octobre 2021. Les analystes ont noté que le taux de participation est globalement resté stable, tandis que le taux d’emploi a diminué, signalant un affaiblissement de la demande de main-d’œuvre.

La croissance des salaires continue de poser des maux de tête aux décideurs politiques, car les salaires hors primes ont augmenté de 7,8 % en glissement annuel au cours des trois mois se terminant en juin, le taux de croissance le plus rapide depuis le début des records en 2001, selon l’Office for National Statistics. Toutefois, celui-ci est resté inférieur à l’inflation, qui s’établissait à 7,9 % en juin.

Le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, a déclaré que la baisse de l’inflation globale montrait que l’action du gouvernement pour lutter contre l’inflation « fonctionnait », mais « nous n’avons pas atteint la ligne d’arrivée ».

« Nous devons nous en tenir à notre plan visant à réduire de moitié l’inflation cette année et à la ramener à l’objectif de 2% dès que possible », a ajouté Hunt.

La crise du coût de la vie « loin d’être terminée »

Avec une inflation globale tombant à 6,8% et des salaires en croissance à un rythme record, la crise prolongée du coût de la vie au Royaume-Uni pourrait montrer des signes de ralentissement, a déclaré David Henry, directeur des investissements chez Quilter Cheviot.

« Cependant, les ménages sont toujours soumis à d’immenses pressions et l’inflation ne va pas chuter de façon spectaculaire, mais des millions de personnes seront ravies de voir leur salaire net semble maintenant suivre l’inflation », a-t-il ajouté.

Henry a noté que les gros titres ne racontent qu' »une fraction de l’histoire », les consommateurs continuant de faire face à la flambée des prix des denrées alimentaires et à l’inflation sous-jacente refusant de bouger de manière significative.

« Avec la surprise de la croissance des bénéfices ajoutée et l’économie qui résiste face à l’adversité, la Banque d’Angleterre déterminera probablement que davantage de hausses de taux d’intérêt sont nécessaires pour faire le travail », a-t-il déclaré.

Suren Thiru, directeur de l’économie à l’Institut des comptables agréés d’Angleterre et du Pays de Galles, a déclaré que les chiffres pourraient rassurer sur le fait que la marée de l’inflation s’est inversée, mais que la baisse de juillet doit davantage à la baisse des factures d’énergie suite à la réduction par le régulateur Ofgem de son plafond de prix qu’à à un apaisement plus général des pressions sur les prix.

« Il est encourageant que les salaires dépassent la croissance des prix, mais tout coup de pouce financier est susceptible d’être englouti par des impôts plus élevés, des coûts d’emprunt et des loyers, donc pour la plupart des gens, cela ne ressemblera pas à un tournant dans la crise du coût de la vie. « , a déclaré Thiru.

« Alors que l’inflation de base et celle des services s’avèrent plus difficiles à réorienter, elles devraient retomber sur le reste de l’année, car la hausse du chômage et le resserrement de la politique monétaire contribuent à étouffer la demande dans l’économie. »

Il a suggéré qu’une autre hausse des taux de la Banque d’Angleterre en septembre semble désormais « inéluctable », bien que les votes du Comité de politique monétaire puissent être plus équitablement répartis que lors de sa dernière réunion, alors que les inquiétudes grandissent quant à l’impact de la hausse des taux sur l’économie britannique.