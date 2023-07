Le taux d’inflation du Canada tombe à 2,8 %

Le taux d’inflation du Canada est tombé à 2,8 % en juin, son niveau le plus bas en plus de deux ans.

Statistique Canada a déclaré qu’une forte baisse du prix de l’essence par rapport à la même période l’an dernier était la principale raison de la baisse, qui a ramené le taux d’inflation officiel du Canada à son plus bas niveau depuis mars 2021.

Les prix de l’essence ont été inférieurs de 21 % au cours du mois à ce qu’ils étaient le même mois un an plus tôt.

Si l’essence était retirée des données, le taux d’inflation global aurait été de 4 %.

Un autre facteur qui a fait baisser la hausse du coût de la vie a été les services de télécommunications, qui ont chuté de 14,7 % par rapport à ce qu’ils étaient il y a un an.

« Cela s’explique à la fois par la baisse des prix des forfaits de données cellulaires et par les prix promotionnels », a déclaré Statistique Canada.

Les prix de l’accès à Internet baissent

Rogers a finalisé son achat de son rival Shaw en avril, et au moins à court terme, le résultat a été une vague d’offres promotionnelles entre les géants des télécommunications.

L’agence de données a noté que les prix de l’accès à Internet ont chuté de 3,2% au cours de l’année écoulée et de 5% au cours du seul mois de juin, la plus forte chute d’un mois depuis 2019.

« Cela était principalement dû aux promotions en Ontario et à la baisse des prix au Québec », a déclaré Statistique Canada.

De l’autre côté du grand livre, les coûts de la nourriture et des prêts hypothécaires ont été les principaux facteurs qui ont poussé le taux à la hausse. Le coût des aliments continue d’augmenter à un rythme de plus de 9 %. Les frais d’intérêt hypothécaires, quant à eux, ont augmenté de plus de 30 % au cours de la dernière année.

Les nouvelles données sur l’inflation arrivent quelques jours seulement après que la Banque du Canada a décidé de relever son taux d’intérêt de référence, pour la 10e fois en un peu plus d’un an.

La banque a justifié sa décision en affirmant qu’un resserrement supplémentaire était nécessaire pour ramener l’inflation à son objectif de 2 %. Le taux d’inflation a culminé en juin dernier à 8,1 % et était de 3,4 % le mois dernier.