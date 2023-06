Le taux d’inflation du Canada ralentit à 3,4 %, son plus bas niveau en près de 2 ans

Le taux d’inflation du Canada a décéléré à 3,4 % au cours de l’année jusqu’en mai, a annoncé mardi Statistique Canada, entraîné par la baisse marquée des prix de l’essence.

C’est un ralentissement significatif par rapport au rythme de 4,4% observé en avril.

Les prix de l’essence ont été la principale raison de la décélération. Si l’on supprime l’essence, le taux d’inflation serait de 4,4 %.

La baisse des prix de l’essence, en moyenne, de plus de 18 % par rapport aux records qu’ils atteignaient à la même époque l’an dernier a suffi à elle seule à faire baisser le taux d’inflation global.

Mais sous le ralentissement général des prix à la consommation, de nombreuses facettes du coût de la vie continuent d’augmenter à un rythme effarant.

Les prix des produits d’épicerie ont augmenté à un rythme de près de 9 %. C’est à peine inférieur au rythme de 9,1 % enregistré en avril, et toujours près de trois fois le taux d’inflation.

Les prix alimentaires augmentent à un rythme plus rapide que le taux d’inflation officiel depuis plus d’un an maintenant.

Et le coût de garder un toit au-dessus de sa tête continue de monter en flèche.

L’indice du coût de l’intérêt hypothécaire a augmenté de 29,9 %. C’est le rythme le plus rapide jamais enregistré, et cela se produit parce que les titulaires de prêts hypothécaires à taux variable voient leurs taux augmenter et que les prêts à taux fixe doivent renouveler et se bloquer à des taux beaucoup plus élevés qu’ils ne payaient auparavant.

Le loyer a augmenté de 5,6% au cours de la dernière année, selon l’agence de datation, et les coûts globaux du logement ont augmenté à un rythme de 4,7%.