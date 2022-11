Le taux d’inflation de la zone euro baisse à 10% en novembre alors que les prix de l’énergie ralentissent

L’inflation dans la zone euro a atteint 10 % en novembre, ajoutant une pression supplémentaire sur la Banque centrale européenne pour faire face à une récente hausse record des prix à la consommation.

Les prix ont atteint des sommets dans la région des 19 membres pendant plusieurs mois. L’inflation a en fait dépassé la barre des 10% le mois dernier, soulignant la gravité de la crise du coût de la vie dans le bloc. Il a maintenant baissé de 0,6 point de pourcentage.

Les données préliminaires publiées mercredi par l’Office européen des statistiques ont montré une inflation globale de 10 % par an ce mois-ci. Les coûts de l’énergie et des aliments ont le plus contribué à la hausse de l’inflation.

S’exprimant plus tôt cette semaine, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré: “Nous prévoyons de relever les taux aux niveaux nécessaires pour garantir que l’inflation revienne à notre objectif à moyen terme de 2% en temps opportun.”

La banque centrale a relevé ses taux trois fois cette année et devrait le faire à nouveau en décembre. Cependant, il existe une énorme incertitude quant au nombre de hausses de taux annoncées par la BCE l’année prochaine. Certains économistes affirment que les responsables devront faire une pause pour permettre à l’économie réelle de réagir aux taux plus élevés, tandis que d’autres pensent que l’inflation est à des niveaux si élevés qu’elle a besoin de nouveaux mouvements de taux.

La BCE a estimé en septembre que l’inflation globale annuelle atteindrait 8,1 % pour 2022 et 5,5 % en 2023. Ces chiffres devraient être révisés à la hausse lors de la réunion de la banque centrale en décembre.

Ceci est une nouvelle histoire et elle est mise à jour.