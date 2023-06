Le taux d’inflation aux États-Unis tombe à 4% en mai – son plus bas niveau en 2 ans

Les prix à la consommation aux États-Unis ont baissé le mois dernier, n’augmentant que de 0,1 % d’avril à mai et prolongeant la baisse constante de l’inflation de l’année dernière. Dans le même temps, certaines mesures des pressions sous-jacentes sur les prix sont restées élevées.

Mesurée d’une année sur l’autre, l’inflation a ralenti à seulement 4 % en mai – le chiffre le plus bas sur 12 mois en plus de deux ans et bien en deçà de la hausse annuelle de 4,9 % enregistrée en avril. Le repli a été entraîné par la chute des prix de l’essence et de plus petites augmentations des prix des épiceries et d’autres articles.

La baisse de l’inflation globale n’est pas susceptible de convaincre les décideurs de la Réserve fédérale qu’ils sont sur le point de freiner la forte inflation qui s’est emparée de la nation pendant deux ans. La Fed a tendance à se concentrer davantage sur les prix «de base», qui excluent les coûts volatils des aliments et de l’énergie et fournissent généralement une vision plus claire de l’inflation.

Et les prix de base sont restés élevés le mois dernier, augmentant de 0,4% d’avril à mai, le sixième mois consécutif d’augmentations à ce niveau ou plus. Par rapport à il y a un an, l’inflation sous-jacente est passée de 5,5 % à 5,3 %. C’est encore bien au-dessus de l’objectif de 2% de la Fed.

La réunion de la Fed va commencer

Les chiffres de l’inflation de mardi arrivent juste au moment où les responsables de la Fed entament une réunion charnière de deux jours, après laquelle ils devraient laisser les taux d’intérêt seuls après avoir imposé 10 hausses de taux consécutives remontant à mars 2022. Mercredi, la banque centrale annoncera probablement qu’il est sauter une hausse des taux, mais pourrait laisser entendre qu’il recommencera à augmenter les taux dès juillet. Les hauts responsables de la Fed ont déclaré qu’ils penchaient vers un soi-disant «saut» pour laisser le temps d’évaluer comment leurs hausses de taux ont affecté l’inflation et l’économie globale.

L’entêtement de l’inflation sous-jacente reflète un défi fondamental pour la Fed : l’économie a régulièrement défié les prévisions de longue date d’une récession, remontant à plus d’un an. Au lieu de cela, les entreprises ont continué à embaucher à un rythme soutenu, les salaires moyens augmentent et les travailleurs dépensent librement leurs plus gros salaires.

Bien qu’une économie résiliente soit excellente pour les ménages et les entreprises, elle peut également contribuer à alimenter une inflation chroniquement élevée. Certains économistes affirment que de nombreuses entreprises maintiennent des prix artificiellement élevés, plus qu’il n’en faut pour couvrir leurs propres coûts plus élevés, afin de stimuler la croissance des bénéfices. Les consommateurs du pays pourraient devoir se retirer, en masse, avant que la plupart des entreprises ne réduisent leurs prix. Dans l’intervalle, des embauches régulièrement robustes permettent aux Américains, dans leur ensemble, de continuer à dépenser.

La Fed a relevé son taux de référence de 5 points de pourcentage au cours des 15 derniers mois – le rythme de hausse des taux le plus rapide en quatre décennies. Ces hausses ont entraîné des coûts beaucoup plus élevés pour les prêts hypothécaires, les prêts automobiles, les cartes de crédit et les emprunts commerciaux. L’objectif de la Fed est de ralentir les emprunts et les dépenses, de refroidir l’économie et de maîtriser l’inflation, sans provoquer de profonde récession. C’est une tâche notoirement difficile.

Certains signes indiquent que les efforts de la Fed ont l’effet escompté. L’inflation devrait faire un autre grand pas en avant dans les chiffres de juin qui seront publiés le mois prochain. La croissance des prix pourrait descendre jusqu’à 3,2 % par rapport à l’année précédente, selon les estimations de certains économistes. Ce serait nettement inférieur au pic d’inflation de 9,1% en juin 2022, le niveau le plus élevé depuis quatre décennies.

Pourtant, toute baisse prononcée en mai et en juin reflétera en partie le fait que les prix ont grimpé en flèche au cours de ces deux mois l’an dernier. Au fur et à mesure que ces mois disparaissent des calculs d’inflation d’une année sur l’autre, ils sont remplacés par des gains mensuels plus faibles. L’effet peut fortement réduire les mesures de l’inflation annuelle.

Pourtant, les prix de base devraient rester élevés en mai, poussés par une nouvelle hausse des prix des voitures d’occasion et des augmentations régulières des coûts de location. Les prix des voitures d’occasion ont grimpé de 4,4 % rien que de mars à avril. Les économistes s’attendent à une autre augmentation, bien que moins importante, d’avril à mai.