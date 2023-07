Le taux d’inflation aux États-Unis tombe à 3 % – le rythme le plus lent en 2 ans

Après deux années de prix douloureusement élevés, l’inflation aux États-Unis a atteint son point le plus bas en plus de deux ans – 3% en juin par rapport à 12 mois plus tôt – signe que les hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale ont régulièrement ralenti les hausses de prix à travers l’économie.

Le chiffre d’inflation annoncé mercredi par le gouvernement était en forte baisse par rapport à un taux annuel de 4% en mai, bien qu’il soit toujours supérieur au taux cible de 2% de la Fed. Au cours des 12 derniers mois, les prix de l’essence ont chuté, les prix des produits d’épicerie ont augmenté plus lentement et les voitures d’occasion sont devenues moins chères.

De mai à juin, les prix globaux ont augmenté de 0,2 %, contre seulement 0,1 % le mois précédent, mais toujours relativement doux.

Dans le même temps, l’inflation sous-jacente reste durablement élevée et une inquiétude lancinante pour la Fed, qui est presque certaine de relever à nouveau son taux directeur lorsqu’elle se réunira dans deux semaines. La Fed a relevé son taux de référence de 5 points de pourcentage substantiels depuis mars 2022, le rythme d’augmentation le plus rapide en quatre décennies.

Le rythme le plus lent depuis 2021

Le chiffre d’inflation d’une année sur l’autre pour juin a marqué la plus faible augmentation de ce type depuis mars 2021, lorsque l’actuel épisode d’inflation douloureusement élevée a commencé alors que l’économie sortait de la récession pandémique.

Pourtant, avec la plupart des mesures de l’inflation encore inconfortablement élevées, la Fed ne semble guère prête à arrêter ses hausses de taux. Sa hausse prévue plus tard ce mois-ci suivra la décision de la banque centrale de suspendre ses hausses de taux le mois dernier après 10 hausses consécutives. Les décideurs de la Fed ont signalé qu’ils pourraient encore augmenter les taux lors de leur prochaine réunion en septembre.

Certains économistes ont suggéré, cependant, que si l’inflation continue de ralentir et que l’économie montre suffisamment de signes de ralentissement, l’augmentation de juillet pourrait être la dernière de la Fed.

L’inflation tombe à son plus bas niveau depuis 2 ans, mais les coûts restent élevés Les consommateurs canadiens espèrent un certain soulagement alors que l’inflation chute à 3,4 %, son plus bas niveau depuis 2021, mais les coûts des aliments et des prêts hypothécaires continuent de monter en flèche, ce qui pourrait signifier qu’une autre hausse des taux d’intérêt est possible.

Les prix des voitures d’occasion, par exemple, ont chuté. Les constructeurs automobiles produisent enfin plus de voitures alors que les pénuries d’approvisionnement se sont atténuées. Les prix des voitures neuves ont également commencé à baisser en conséquence.

Un ralentissement durable de l’inflation pourrait apporter un soulagement significatif aux ménages américains qui ont été pris au piège par l’accélération des prix qui a commencé il y a deux ans. L’inflation a grimpé en flèche alors que les consommateurs augmentaient leurs dépenses pour des articles comme les vélos d’exercice, les bureaux debout et les nouveaux meubles de patio, alimentés par trois séries de contrôles de relance. Le bond de la demande des consommateurs a submergé les chaînes d’approvisionnement et déclenché l’inflation.

De nombreux économistes ont suggéré que le plan de relance du président Joe Biden en mars 2021 a intensifié la poussée de l’inflation. Dans le même temps, cependant, l’inflation a également bondi à l’étranger, même dans les pays où beaucoup moins de mesures de relance ont été mises en place. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a également déclenché une flambée des prix de l’énergie et des denrées alimentaires dans le monde.

Maintenant, cependant, les prix de l’essence sont retombés à environ 3,50 $ US le gallon en moyenne, à l’échelle nationale, en baisse par rapport au sommet de 5 $ l’an dernier. Et les prix des épiceries augmentent plus lentement, certaines catégories inversant les pics précédents.

Les prix des œufs, par exemple, ont chuté à une moyenne nationale de 2,67 $ la douzaine, contre un sommet de 4,82 $ au début de cette année, selon les données du gouvernement. Le coût des œufs avait grimpé en flèche après que la grippe aviaire ait frappé les troupeaux de poulets du pays. Malgré la baisse, ils restent au-dessus du prix moyen d’avant la pandémie d’environ 1,60 $. Le lait et le bœuf haché restent élevés, mais ont diminué par rapport à leurs prix de pointe.

Pourtant, le coût des services, comme les repas au restaurant, l’assurance automobile, la garde d’enfants et les services dentaires, continue d’augmenter rapidement. L’assurance automobile, en moyenne, coûte maintenant 17 % de plus qu’il y a un an.