Le taux d’inflation aux États-Unis descend à 8,2 %

Le taux d’inflation officiel aux États-Unis est descendu à 8,2 % le mois dernier, son niveau le plus bas depuis février.

Le Bureau of Labor Statistics a déclaré jeudi que les prix de la nourriture, du logement et des soins médicaux avaient augmenté au cours du mois, mais qu’une baisse de 5% du prix de l’essence était suffisante pour faire légèrement baisser le chiffre global de l’inflation.

Les économistes s’attendaient à ce que le chiffre de l’inflation baisse encore plus, à 8,1 %. C’est après qu’il a dépassé les 9 % en juin, le chiffre le plus élevé depuis plus de 40 ans.

