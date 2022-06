Le taux d’inflation aux États-Unis défie à nouveau les attentes pour atteindre un nouveau sommet de 40 ans à 8,6 %

Le coût du gaz, de la nourriture et d’autres produits de première nécessité a bondi en mai, portant l’inflation américaine à un nouveau sommet en quatre décennies et ne donnant aucun répit aux ménages américains face à la hausse des coûts.

Les prix à la consommation ont bondi de 8,6% le mois dernier par rapport à 12 mois plus tôt, plus rapidement que la hausse d’une année sur l’autre de 8,3% en avril, a annoncé vendredi le ministère du Travail.

D’un mois à l’autre, les prix ont bondi de 1 % au cours du seul mois de mai, une forte hausse par rapport à l’augmentation de 0,3 % de mars à avril. Les prix du gaz beaucoup plus élevés étaient à blâmer pour la majeure partie de cette augmentation.

L’inflation rampante aux États-Unis exerce une forte pression sur les familles, les obligeant à payer beaucoup plus pour la nourriture, l’essence et le loyer et réduisant leur capacité à s’offrir des articles discrétionnaires, des coupes de cheveux à l’électronique. Les Américains à faible revenu et noirs et hispaniques, en particulier, sont en difficulté car, en moyenne, une plus grande proportion de leur revenu est consommée par les nécessités.

Les économistes s’attendent à ce que l’inflation diminue cette année, mais pas de beaucoup. Certains analystes ont prévu que la jauge d’inflation annoncée vendredi par le gouvernement – ​​l’indice des prix à la consommation – pourrait tomber en dessous de 7 % d’ici la fin de l’année. En mars, l’IPC d’une année sur l’autre a atteint 8,5 %, le taux le plus élevé depuis 1982.

Les hausses de taux arrivent rapidement

Une inflation élevée a également contraint la Réserve fédérale à ce qui sera probablement la série de hausses de taux d’intérêt la plus rapide en trois décennies. En augmentant agressivement les coûts d’emprunt, la Fed espère refroidir suffisamment les dépenses et la croissance pour freiner l’inflation sans faire basculer l’économie dans une récession. Pour la banque centrale, ce sera un difficile exercice d’équilibre.

Des sondages montrent que les Américains considèrent l’inflation élevée comme le principal problème du pays, et la plupart désapprouvent la gestion de l’économie par le président Joe Biden. Les républicains du Congrès martèlent les démocrates sur la question à l’approche des élections de mi-mandat cet automne.

L’inflation est restée élevée alors même que les sources de la hausse des prix se sont déplacées. Au départ, la forte demande de biens des Américains qui étaient coincés chez eux pendant des mois après le coup de COVID-19 a provoqué des pénuries et des grognements de la chaîne d’approvisionnement et fait grimper les prix des voitures, des meubles et des appareils électroménagers.

Maintenant, alors que les Américains recommencent à dépenser pour les services, y compris les voyages, les divertissements et les restaurants, les coûts des billets d’avion, des chambres d’hôtel et des repas au restaurant ont grimpé en flèche. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a encore accéléré les prix du pétrole et du gaz naturel.

Les détaillants préviennent les consommateurs

Les prix des biens devraient baisser dans les mois à venir. De nombreux grands détaillants, dont Target, Walmart et Macy’s, ont signalé qu’ils sont maintenant coincés avec trop de meubles de patio, d’appareils électroniques et d’autres biens qu’ils ont commandés lorsque ces articles étaient en forte demande, et qu’ils devront les réduire.

Même ainsi, la hausse des prix de l’essence érode les finances de millions d’Américains. Les prix à la pompe sont en moyenne de près de 5 $ le gallon à l’échelle nationale et se rapprochent du record corrigé de l’inflation d’environ 5,40 $ atteint en 2008.

Des recherches menées par le Bank of America Institute, qui utilise des données anonymes provenant de millions de comptes de cartes de crédit et de débit de leurs clients, montrent que les dépenses en essence accaparent une plus grande part du budget des consommateurs et entravent leur capacité à acheter d’autres articles.

Pour les ménages à faible revenu – définis comme ceux dont le revenu est inférieur à 50 000 dollars – les dépenses en essence ont atteint près de 10% de toutes les dépenses en cartes de crédit et de débit au cours de la dernière semaine de mai, a déclaré l’institut dans un rapport cette semaine. C’est en hausse par rapport à environ 7,5 % en février, une forte augmentation en si peu de temps.

Les dépenses de tous les clients de la banque en biens durables, comme les meubles, l’électronique et la rénovation domiciliaire, ont plongé depuis un an, a constaté l’institut. Mais leurs dépenses en billets d’avion, hôtels et divertissements ont continué d’augmenter.

Les économistes ont souligné ce déplacement des dépenses des biens vers les services comme une tendance qui devrait contribuer à réduire l’inflation d’ici la fin de l’année. Mais comme les salaires augmentent régulièrement pour de nombreux travailleurs, les prix augmentent également dans les services.