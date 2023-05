Le taux d’inflation aux États-Unis chute à 4,9 %, mais les prix à la consommation restent obstinément élevés

Les prix à la consommation aux États-Unis ont de nouveau augmenté en avril et les mesures de l’inflation sous-jacente sont restées élevées, suggérant que la hausse des coûts pourrait persister pendant des mois.

Les prix ont augmenté de 0,4 % de mars à avril, a annoncé mercredi le gouvernement, contre 0,1 % de février à mars. Comparativement à l’année précédente, les prix ont grimpé de 4,9 %, en légère baisse par rapport à l’augmentation d’une année à l’autre de mars.

Le taux d’inflation du pays a régulièrement diminué depuis qu’il a culminé à 9,1 % en juin dernier, mais il reste bien au-dessus du taux cible de 2 % de la Réserve fédérale.

La Fed accorde une attention particulière aux soi-disant prix de base, qui excluent les coûts volatils des aliments et de l’énergie et sont considérés comme un meilleur indicateur des tendances de l’inflation à long terme.

Les prix de base ont augmenté de 0,4 % de mars à avril, comme de février à mars. C’est le cinquième mois consécutif que les prix de base ont augmenté de 0,4 % ou plus. Les augmentations à ce rythme sont bien supérieures à l’objectif de 2 % de la Fed.

Par rapport à il y a un an, les prix de base ont augmenté de 5,5 %, juste en dessous d’une augmentation annuelle de 5,6 % en mars.

Les économistes affirment que le ralentissement général de l’inflation aux États-Unis depuis l’été dernier pourrait s’avérer être une phase relativement facile de la lutte nationale contre l’inflation.

Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement qui ont laissé de nombreuses étagères d’épicerie à nu et retardé la livraison de meubles, de voitures, d’appareils électroniques et de nombreux autres biens ont été résolus. Les prix du gaz ont chuté depuis qu’ils ont dépassé les 5 $ US le gallon à l’échelle nationale après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, bien qu’ils aient de nouveau augmenté en avril après que l’OPEP a accepté de réduire la production de pétrole.

Les prix des services toujours en hausse

Pourtant, contrairement aux prix des biens, les coûts des services – des repas au restaurant à l’assurance automobile, des soins dentaires à l’éducation – continuent d’augmenter.

L’une des principales raisons est que les entreprises ont dû augmenter les salaires dans ces industries pour trouver et retenir des travailleurs. Les responsables de la Réserve fédérale affirment que la hausse rapide des salaires, bien que bénéfique pour les travailleurs, a contribué à la hausse des coûts dans les industries de services, car la main-d’œuvre représente une part importante des dépenses de ces industries.

La semaine dernière, la Fed a signalé qu’elle pourrait suspendre ses hausses de taux après avoir imposé 10 hausses consécutives, de sorte qu’il pourrait prendre du temps pour évaluer l’impact de la hausse des coûts d’emprunt sur l’économie. Le plein impact économique des hausses, cependant, pourrait ne pas devenir évident avant des mois.

Depuis plus de deux ans, la forte inflation a été un fardeau important pour les consommateurs américains, une menace pour l’économie et un défi frustrant pour la Fed. La banque centrale a relevé son taux directeur de cinq points de pourcentage depuis mars 2022.

En plus de rendre les emprunts beaucoup plus chers pour les consommateurs et les entreprises, ces taux plus élevés ont contribué à l’effondrement de trois grandes banques au cours des deux derniers mois et à un recul probable des prêts bancaires. Le résultat pourrait être un nouvel affaiblissement de l’économie.

Plus inquiétant encore, le plafond de la dette du gouvernement pourrait être dépassé début juin, et les républicains au Congrès refusent de relever le plafond à moins que le président Joe Biden et les démocrates du Congrès n’acceptent de fortes réductions des dépenses. Si le plafond de la dette n’est pas relevé à temps, la nation ferait défaut sur sa dette, un scénario qui pourrait déclencher une crise économique mondiale.

Lors de leur rencontre la semaine dernière, les décideurs de la Fed ont convenu de relever leur taux de référence d’un quart de point, à environ 5,1 %, le niveau le plus élevé en 16 ans.

Cela signifie que pour la première fois depuis le début de la pandémie, le taux de la banque centrale est désormais supérieur au taux d’inflation officiel.

La plupart des économistes pensent que les hausses de taux auront, au fil du temps, l’effet escompté. Pourtant, la plupart craignent également que les hausses affaiblissent l’économie au point de la faire basculer dans une récession cette année.