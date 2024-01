Le taux d’inflation au Royaume-Uni surprend avec une hausse à 4 %, tirée par l’alcool et le tabac

Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient à une légère baisse de l’IPC global annuel à 3,8%, après la chute plus forte que prévu à 3,9% en novembre.

D’un mois à l’autre, l’IPC global a augmenté de 0,4 %, au-dessus d’une prévision consensuelle de 0,2 % et en hausse par rapport à -0,2 % en novembre.

“La plus grande contribution à la hausse à la variation mensuelle des taux annuels du CPIH et de l’IPC est venue de l’alcool et du tabac, tandis que la plus grande contribution à la baisse est venue de l’alimentation et des boissons non alcoolisées”, a indiqué l’Office des statistiques nationales.