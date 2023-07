Le taux d’inflation au Royaume-Uni glisse à 7,9 % en juin, en deçà des attentes

LONDRES – L’inflation au Royaume-Uni s’est considérablement refroidie en juin, se situant en dessous des attentes du consensus à 7,9% par an.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse annuelle de l’indice global des prix à la consommation de 8,2 %, après la lecture plus chaude que prévu de 8,7 % de mai, mais les hausses de prix annualisées continuent d’être bien supérieures à l’objectif de 2 % de la Banque d’Angleterre.

Sur une base mensuelle, l’IPC global a augmenté de 0,1 %, en dessous d’une prévision consensuelle de 0,4 %. L’inflation sous-jacente – qui exclut les prix volatils de l’énergie, de l’alimentation, de l’alcool et du tabac – est restée stable à 6,9% en rythme annualisé, mais a chuté par rapport à un sommet de 31 ans de 7,1% en mai.

La chute des prix du carburant a été la principale contribution à la baisse de la variation mensuelle du taux annuel de l’IPC, a annoncé mercredi l’Office for National Statistics. Les prix alimentaires ont augmenté en juin 2023 mais moins qu’en juin 2022.

Le Royaume-Uni a subi une inflation élevée et persistante qui, selon le gouvernement et la Banque d’Angleterre, pourrait s’enraciner dans l’économie, car une crise du coût de la vie et un marché du travail tendu alimentent les augmentations des prix des salaires.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, et le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, ont déclaré à un auditoire de la ville de Londres au début du mois que les accords salariaux élevés nuisaient à leurs efforts pour contenir l’inflation.

L’Organisation de coopération et de développement économiques a prévu le mois dernier que le Royaume-Uni connaîtrait le niveau d’inflation le plus élevé de toutes les économies avancées cette année, avec un taux annuel global de 6,9 ​​%.

La Banque d’Angleterre a mis en place une hausse exceptionnelle de 50 points de base des taux d’intérêt le mois dernier, sa 13e augmentation consécutive, alors que le Comité de politique monétaire s’efforce d’étouffer la demande et de contenir l’inflation.

Après que le taux de base du Royaume-Uni soit passé de 0,1 % à 5 % au cours des 20 derniers mois, les marchés anticipent de justesse une nouvelle hausse agressive d’un demi-point à 5,5 % lors de la réunion du MPC en août.