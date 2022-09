Les chiffres de l’ONS ont montré que les salaires réels au Royaume-Uni au cours des trois mois précédant mai ont connu leur plus forte baisse depuis le début des enregistrements en 2001.

LONDRES — L’inflation au Royaume-Uni a ralenti en août en raison de la baisse des prix du carburant, bien que les prix des denrées alimentaires aient continué d’augmenter alors que la crise du coût de la vie persiste.

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 9,9% par an, selon les estimations publiées mercredi par l’Office for National Statistics, légèrement en dessous d’une prévision consensuelle de 10,2% parmi les économistes interrogés par Reuters. Il était également en baisse par rapport au chiffre de juillet de 10,1 %.

D’un mois à l’autre, les prix à la consommation ont augmenté de 0,5 %, légèrement en deçà des prévisions. L’inflation sous-jacente, qui exclut l’énergie volatile, l’alimentation, l’alcool et le tabac, s’est établie à 0,8 % en glissement mensuel et à 6,3 % en glissement annuel, conformément aux attentes.

“Une baisse du prix des carburants a apporté la plus grande contribution à la baisse de la variation des taux d’inflation annuels CPIH et CPI entre juillet et août 2022”, a déclaré l’ONS dans son rapport.

“La hausse des prix alimentaires a apporté la plus grande contribution à la hausse, partiellement compensatoire, à la variation des taux.”

Le Royaume-Uni a été frappé par une crise historique du coût de la vie cette année, alors que les prix de l’alimentation et de l’énergie montent en flèche et que les augmentations de salaire ne suivent pas le rythme de l’inflation, ce qui a entraîné l’une des plus fortes baisses des salaires réels jamais enregistrées.

La semaine dernière, la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss a annoncé un paquet fiscal d’urgence plafonnant les factures annuelles d’énergie des ménages à 2 500 £ (2 881,90 $) pour les deux prochaines années, avec une garantie équivalente pour les entreprises au cours des six prochains mois et un soutien supplémentaire dans le pipeline pour les personnes vulnérables. secteurs.

Les analystes s’attendent à ce que les mesures – dont le coût est estimé à environ 130 milliards de livres sterling – réduisent fortement les perspectives d’inflation à court terme, mais les augmentent à moyen terme.

La Banque d’Angleterre devrait annoncer sa dernière décision de politique monétaire jeudi prochain après un retard dû au décès de la reine Elizabeth II, et devrait opter pour une forte augmentation de 75 points de base des taux d’intérêt alors qu’elle cherche à faire baisser l’inflation. .