Le taux d’inflation au Royaume-Uni baisse pour le deuxième mois consécutif pour atteindre 10,5%

LONDRES — L’inflation au Royaume-Uni s’est atténuée au cours du mois, conformément aux attentes des économistes, alors que les coûts du carburant, de l’habillement et des loisirs ont entraîné une baisse de l’indice.

L’inflation a fléchi à 10,5 % en décembre, contre 10,7 % en novembre, l’Office britannique des statistiques nationales a déclaré mercredi. Un panel d’économistes interrogés par Reuters avait prévu que l’indice des prix à la consommation britannique atteindrait 10,5% en décembre, en baisse par rapport au sommet de 41 ans de 11,1% atteint en octobre.

L’IPC de base, qui exclut les aliments, l’énergie, l’alcool et le tabac, est resté stable sur le mois à 6,3 % en décembre, a constaté l’ONS.

L’agence a déclaré que la plus grande contribution à la baisse provenait des secteurs des transports, de l’habillement et des loisirs, compensant les hausses du logement et des services aux ménages, de la nourriture et des boissons non alcoolisées.

Les taux d’inflation ont grimpé en flèche en 2022, alimentés par la flambée des prix de l’énergie alors que les sanctions occidentales entravent l’accès aux approvisionnements russes en pétrole et en gaz. Les décideurs ont combattu la hausse de l’inflation avec une vague de hausses des taux d’intérêt, le premier ministre britannique Rishi Sunak s’étant engagé le 4 janvier à réduire de moitié l’inflation globale au Royaume-Uni pour “alléger le coût de la vie et donner aux gens la sécurité financière”.