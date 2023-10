Le taux d’inflation au Canada ralentit à 3,8 %

Le taux d’inflation du Canada a ralenti à 3,8 pour cent en septembre, contre 4 pour cent en août.

Le chiffre, rapporté mardi par Statistique Canada, était inférieur à ce à quoi les économistes s’attendaient.

L’agence de données a déclaré que la décélération du coût de la vie était « généralisée » et provenait de la baisse des prix d’une variété de biens et services, notamment les voyages, les biens durables et certains produits d’épicerie.

Sur une base mensuelle, le coût de la vie a effectivement diminué en septembre, de 0,1 pour cent. C’est la première fois que cela se produit depuis novembre de l’année dernière.

Les prix de l’essence ont chuté de 1,3 pour cent au cours du mois, mais ils sont toujours en hausse de 7,5 pour cent au cours des 12 derniers mois, ce qui explique pourquoi les coûts du carburant ont été l’un des principaux facteurs de hausse du taux annuel.

Si l’on excluait l’essence des chiffres de l’inflation, le taux aurait été de 3,7 pour cent. C’est une baisse par rapport à 4,1 pour cent le mois précédent.

Un peu de soulagement au rayon épicerie

Les prix des produits alimentaires ont continué à augmenter, mais à un rythme beaucoup plus lent. D’une année à l’autre, le coût pour remplir un panier d’épicerie a augmenté de 5,8 pour cent. C’est en baisse par rapport à plus de 11 pour cent à la même époque l’année dernière, et cela est dû au fait que la hausse des prix de nombreux produits alimentaires ralentit – et diminue même pour des produits comme le bacon, les bananes, les raisins et certains types de fromage.

REGARDER | Les prix élevés des produits alimentaires rendent la vie plus difficile aux programmes de cantines scolaires : Comment les prix élevés des produits alimentaires nuisent aux programmes alimentaires scolaires Vidéo en vedetteLa hausse du coût de la vie pousse davantage de familles à dépendre des programmes alimentaires scolaires, mais ces services subissent également les conséquences de la flambée des prix des produits alimentaires. Deana Sumanac-Johnson de CBC montre les défis auxquels sont confrontés les programmes, leur importance et analyse les appels renouvelés pour un financement des repas scolaires à l’échelle nationale.

« Les gains mensuels importants enregistrés en septembre 2022, lorsque les prix des produits alimentaires ont augmenté au rythme le plus rapide en 41 ans, sont sortis des mouvements sur 12 mois et ont exercé une pression à la baisse sur les indices », a déclaré Statistique Canada.

Jay Zhao-Murray, analyste auprès de la société de change Monex, affirme que la baisse des chiffres de l’inflation sera une bonne nouvelle pour la Banque du Canada, qui tente de décider si de nouvelles hausses de taux sont nécessaires ou non pour calmer l’économie.

« Le rapport d’aujourd’hui est peut-être la meilleure nouvelle que la Banque du Canada ait reçue depuis des mois », a-t-il déclaré, soulignant que tout, de l’alimentation à l’énergie en passant par les biens et l’inflation sous-jacente, a tous diminué au cours du mois, tandis que les coûts des services sont restés stables.

« La Banque du Canada fera probablement confiance au rapport d’aujourd’hui et maintiendra ses taux à 5 pour cent lors de sa réunion de la semaine prochaine. »

Zhao-Murray a déclaré qu’il s’attend à ce que l’inflation sous-jacente continue de baisser, car il y a de plus en plus de preuves que les consommateurs réduisent leurs dépenses. Les dépenses dans des domaines tels que les loisirs et les restaurants ont tendance à baisser, et ils sont également moins disposés à dépenser en biens qu’en services, ce qui indique qu’ils « ont réduit leurs dépenses discrétionnaires pour se protéger ».

Cesar Ramirez, à gauche, affirme qu’une dépense médicale inattendue pour sa mère, Angeles Ramirez Medina, à droite, l’a poussé au bord du gouffre financier, mais la famille est désormais en passe de se libérer de ses dettes d’ici 2025. (Soumis par César Ramírez)

Cesar Ramirez l’a certainement fait. Comme beaucoup de Canadiens, l’homme de Toronto a contracté de nouvelles dettes pendant la pandémie, et lorsque les taux d’intérêt ont commencé à augmenter cette année, il a rapidement découvert qu’il était dépassé.

« J’ai commencé à gérer plusieurs dettes, toutes avec des taux d’intérêt élevés », a-t-il déclaré à CBC News lors d’une entrevue. Une augmentation soudaine du loyer associée à d’importantes dépenses médicales inattendues pour sa mère l’ont fait basculer.

Confronté à une dette de plus de 20 000 $ avec un taux d’intérêt de près de 30 pour cent, il a contacté le service de consolidation de dettes Parachute, basé à Toronto, qui l’a soumis à un plan de paiement qui lui permettra de se libérer de ses dettes d’ici 2025.

Il a réduit son budget jusqu’à l’os et ne dépensera plus pour de nombreux biens ou services non essentiels pendant un certain temps, mais en fin de compte, il est heureux d’avoir enfin l’esprit tranquille face aux craintes constantes concernant l’inflation et les hausses de taux.

« J’étais tellement dépassé, tellement anxieux et je n’arrivais même pas à dormir au point où je dis : OK, j’ai le contrôle », a-t-il déclaré. « Peut-être que ça ne va pas aussi vite que je le voudrais, mais quand même… je peux contrôler ça. »