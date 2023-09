Le taux d’inflation au Canada augmente à 4%

Le taux d’inflation au Canada a bondi le mois dernier, pour atteindre un rythme annuel de 4 pour cent, principalement en raison de la hausse des prix de l’essence.

Statistique Canada a rapporté mardi que le taux d’inflation avait augmenté de 0,7 point de pourcentage, en grande partie parce que les prix de l’essence avaient augmenté sur une base annuelle pour la première fois depuis janvier.

Les prix à la pompe ont augmenté de 4,6 pour cent rien qu’en août, et sont en hausse de 0,8 pour cent par rapport à l’année dernière.

En dehors de l’essence, les prix d’autres produits essentiels comme la nourriture et le logement ont continué d’augmenter.

Le coût de l’entretien d’un toit a augmenté de 6 pour cent au cours de l’année précédant le mois d’août, contre 5,1 pour cent en juillet. Dans ce contexte, le loyer a joué un rôle majeur, les loyers moyens ayant augmenté de 6,5 pour cent dans tout le pays.

Mais il n’est pas non plus devenu moins cher à posséder. Les frais d’intérêt hypothécaires ont encore augmenté de 2,7 pour cent au cours du mois et enregistrent désormais une augmentation de 30,9 pour cent sur l’année jusqu’en août. Cela représente une hausse par rapport au niveau déjà époustouflant de 30,6 pour cent enregistré en juillet.

Il y avait cependant une source de soulagement comparable, venant d’un endroit inattendu : l’allée des courses.

Le prix des aliments achetés dans les magasins a augmenté de 6,9 ​​pour cent au cours de la dernière année. Même si ce taux représente encore près du double du taux d’inflation global, il est en baisse par rapport aux récents sommets de plus de 11 pour cent. Il s’agit également de l’augmentation annuelle la plus lente de la facture d’épicerie typique depuis janvier 2022.

En août plus précisément, le prix des denrées alimentaires a baissé de 0,4 pour cent par rapport au niveau de juillet.

Doug Porter, économiste à la Banque de Montréal, affirme que même si l’augmentation du taux d’inflation global n’était pas inattendue, elle constitue néanmoins une mauvaise nouvelle pour la Banque du Canada, qui a récemment interrompu sa campagne de hausse des taux après une campagne agressive pour les augmenter. jusqu’à cinq pour cent.

« Les choses sont devenues beaucoup plus intéressantes pour la Banque du Canada, et certainement pas dans le bon sens », a-t-il déclaré.

La négociation d’investissements appelés swaps, qui parient sur les mouvements de la banque centrale, implique qu’il y a désormais 50 pour cent de chances qu’une hausse des taux se produise lors de la réunion de la banque centrale fin octobre.