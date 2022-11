Le taux d’inflation annuel du Canada est inchangé en octobre

OTTAWA –

Le taux d’inflation annuel du Canada est demeuré stable à 6,9 % le mois dernier.

Après avoir baissé pendant plusieurs mois, Statistique Canada a déclaré que le taux d’inflation était inchangé en octobre par rapport à septembre, les prix de l’essence ayant augmenté.

Dans son dernier rapport sur l’indice des prix à la consommation publié mercredi, l’agence fédérale a déclaré que les coûts d’intérêt hypothécaires plus élevés exerçaient également une pression à la hausse sur l’inflation.

Toutefois, la hausse des prix de l’essence et la hausse des taux d’intérêt ont été compensées par un ralentissement de la croissance des prix des produits d’épicerie et du gaz naturel.

Les prix des produits alimentaires ont augmenté au rythme le plus rapide depuis des décennies ces derniers mois. En octobre, les prix des épiceries étaient de 11 % plus élevés qu’il y a un an. C’est en baisse par rapport à 11,4% en septembre.

Malgré le ralentissement, les prix des produits d’épicerie ont continué d’augmenter d’une année à l’autre à un rythme plus rapide que l’inflation globale pour un onzième mois consécutif.

Sur une base mensuelle, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,7 %.

Les derniers chiffres sur l’inflation surviennent après plusieurs mois de baisse de l’inflation globale. Après avoir atteint un sommet de 8,1 % en juin, l’inflation a ralenti, principalement en raison de la chute des prix de l’essence.

Cependant, les prix de l’essence ont augmenté en octobre pour la première fois depuis juin, grimpant de 9,2 % de septembre à octobre.

Le coût de la vie est une préoccupation majeure dans l’économie canadienne, car l’inflation érode le pouvoir d’achat et pousse la Banque du Canada à augmenter rapidement les taux d’intérêt.

Cependant, l’écart entre l’inflation et la croissance des salaires se réduit à mesure que l’inflation ralentit et que les salaires continuent d’augmenter.

En octobre, les salaires ont augmenté de 5,6 % par rapport à il y a un an.

La Banque du Canada a relevé ses taux d’intérêt six fois de suite depuis mars pour lutter contre l’inflation élevée. Après avoir réduit les taux à près de zéro pendant la pandémie, la banque centrale a agi rapidement cette année pour augmenter le coût d’emprunt pour les Canadiens et les entreprises.

La hausse des taux d’intérêt devrait entraîner un ralentissement économique qui, espère la banque centrale, fera baisser l’inflation.

La Banque du Canada portera une attention particulière au dernier rapport sur l’indice des prix à la consommation alors qu’elle se prépare à sa prochaine décision sur les taux d’intérêt prévue en décembre.

La banque centrale gardera un œil sur ses mesures d’inflation de base préférées, qui ont tendance à être moins volatiles que le taux global.

Ces mesures ont légèrement augmenté en octobre par rapport à septembre.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 16 novembre 2022