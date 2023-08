Le taux d’inflation américain augmente pour la première fois en un an, à 3,2%

L’inflation aux États-Unis a augmenté en juillet après 12 mois consécutifs de baisse, stimulée par des logements plus chers. Mais en excluant les prix volatils des aliments et de l’énergie, la soi-disant inflation de base a correspondu à la plus faible augmentation mensuelle en près de deux ans.

Le chiffre de l’inflation publié jeudi par le gouvernement a montré que les prix à la consommation avaient augmenté de 3,2 % par rapport à l’année précédente. C’était en hausse par rapport à une augmentation annuelle de 3% en juin, qui était le taux le plus bas en plus de deux ans. Le chiffre d’inflation de juillet est resté bien en deçà du pic de 9,1 % de l’an dernier, bien qu’il soit toujours supérieur à l’objectif de 2 % de la Réserve fédérale.

La Fed, les économistes et les investisseurs, cependant, accordent une attention particulière aux chiffres de l’inflation sous-jacente pour des signes indiquant où les pressions inflationnistes pourraient se diriger. De juin à juillet, l’inflation de base est restée modérée à 0,2 %.

Les données sur les prix de jeudi feront partie des principaux baromètres que la Fed évaluera pour décider de continuer à augmenter les taux d’intérêt. Dans sa volonté de maîtriser l’inflation, la Fed a relevé son taux de référence 11 fois depuis mars 2022 pour atteindre un sommet de 22 ans.

La hausse des prix de l’essence entraîne une hausse

Une flambée des prix de l’énergie a ravivé certaines des pressions inflationnistes sous-jacentes à l’économie. Les prix de l’essence ont bondi de près de 30 cents au cours du mois dernier pour atteindre une moyenne nationale de 3,83 $ le gallon, selon AAA.

Les économistes disent que dans la lutte contre l’inflation, les progrès faciles ont probablement déjà été réalisés. Les prix de l’essence, par exemple, bien qu’ils soient susceptibles de rebondir d’un mois à l’autre, ont déjà chuté d’un sommet moyen national de plus de 5 $ US le gallon, atteint en juin de l’année dernière après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Une grande partie de la poussée inflationniste qui a commencé en 2021 a été causée par des chaînes d’approvisionnement obstruées : les ports, les usines et les gares de marchandises ont été submergés par le rebond économique explosif de la récession pandémique de 2020. Il en a résulté des retards, des pénuries de pièces et des prix plus élevés. Mais les arriérés de la chaîne d’approvisionnement se sont atténués au cours de l’année écoulée, réduisant fortement la pression à la hausse sur les prix des biens. Les prix des biens manufacturés durables ont même fléchi en juin.

Désormais, la Fed est confrontée à un problème de taille : des pressions inflationnistes persistantes dans les entreprises de services – restaurants, hôtels, lieux de divertissement, etc. – où les salaires représentent une part substantielle des coûts. La pénurie de main-d’œuvre a conduit bon nombre de ces entreprises de services à augmenter fortement les salaires.

La semaine dernière, par exemple, le Département du travail a signalé que le salaire horaire moyen avait augmenté de 4,4 % en juillet par rapport à l’année précédente, plus que prévu. Pour couvrir leurs coûts de main-d’œuvre plus élevés, les entreprises ont généralement augmenté leurs prix, alimentant ainsi l’inflation.

Un autre facteur qui s’oppose à la baisse continue des taux d’inflation d’une année sur l’autre est que les prix ont grimpé en flèche au premier semestre de l’année dernière avant de ralentir au second semestre. Ainsi, toute augmentation de prix en juillet aurait pour effet de stimuler le taux d’inflation d’une année sur l’autre.

Le coût de garder un toit au-dessus de sa tête a continué d’augmenter le mois dernier, selon les données de l’inflation américaine pour juillet. (Carlos Osorio/Reuters)

Pourtant, les économistes mettent en garde contre une trop grande lecture en un mois de chiffres. Beaucoup d’entre eux s’attendent à ce que l’inflation continue de baisser.

Les prix des voitures d’occasion, qui avaient monté en flèche après la pandémie, ont légèrement baissé : ils ont chuté de 5,1 % en juillet par rapport à l’année précédente pour atteindre 29 198 $ US, selon Edmunds.com. Le mois de juillet de l’année dernière a été proche du pic des flambées des prix des voitures d’occasion, résultant d’une pénurie de véhicules neufs causée par une pénurie mondiale de puces informatiques. Les acheteurs qui voulaient des véhicules neufs mais qui ne pouvaient pas les trouver sont entrés sur le marché de l’occasion, faisant grimper les prix d’occasion nettement plus haut.

Cette année, cependant, les prix des véhicules d’occasion ont commencé à baisser une fois que les constructeurs automobiles ont réussi à acquérir plus de puces et ont pu produire plus de véhicules neufs. De nombreux acheteurs qui ont été contraints d’acheter des véhicules d’occasion sont maintenant de retour sur le marché des véhicules neufs. Les prix des véhicules d’occasion devraient baisser, au moins légèrement, tout au long de l’année.

Malgré les inquiétudes chroniques concernant la hausse des coûts de main-d’œuvre, une mesure des salaires et traitements étroitement surveillée – l’indice du coût de l’emploi du ministère du Travail – a augmenté plus lentement d’avril à juin. En excluant les emplois du gouvernement, la rémunération des employés a augmenté de 1 %, soit moins que l’augmentation de 1,2 % au cours des trois premiers mois de 2023. Par rapport à l’année précédente, les salaires et traitements ont augmenté de 4,6 %, en baisse par rapport à une augmentation d’une année sur l’autre de 5,1 % au premier trimestre.

Les loyers, qui avaient grimpé en flèche après la pandémie, se refroidissent également. Des chercheurs de la Federal Reserve Bank de San Francisco ont écrit cette semaine que « l’inflation des logements d’une année sur l’autre continuera de ralentir jusqu’à la fin de 2024 et pourrait même devenir négative d’ici la mi-2024 ».

Les responsables de la Fed auront beaucoup de données à assimiler avant de décider de continuer à augmenter les taux. Le rapport de jeudi est le premier des deux chiffres de l’IPC que les décideurs verront avant leur prochaine réunion les 19 et 20 septembre. De plus, leur indicateur d’inflation préféré, appelé l’indice des prix des dépenses de revenu personnel, sort le 31 août. Et le rapport sur l’emploi d’août sera publié le 1er septembre.

De nombreux économistes et analystes du marché pensent que la dernière hausse des taux de la Fed en juillet sera la dernière : près de 87 % des traders ne s’attendent pas à une hausse de la Fed le mois prochain, selon l’outil FedWatch du CME Group.