La Grande-Bretagne a été qualifiée d’« homme malade de l’Europe » du jour au lendemain alors que les vols vers le continent se sont arrêtés – mais son taux d’infection est toujours inférieur à celui de certains des pays qui imposent des interdictions de voyager, malgré une augmentation rapide.

Plus d’une douzaine de pays européens ont arrêté les vols en provenance de Grande-Bretagne en raison de la souche de virus mutant qui, selon Boris Johnson, l’a forcé à annuler Noël pour des millions et à le réduire considérablement pour d’autres.

Cela s’est produit alors que les responsables de la santé britanniques ont ajouté un record de 35928 nouveaux cas dimanche, ce qui signifie que les infections ont augmenté de 51% en une semaine – la deuxième plus forte hausse hebdomadaire en Europe derrière les 73% de l’Irlande.

Mais les taux d’infection actuels sont encore plus élevés dans certains des pays qui ont interdit les arrivées britanniques, notamment la Suisse, le Danemark et les Pays-Bas, qui sont tous confrontés à de graves secondes vagues de la maladie.

Certains pays d’Europe de l’Est ont également des chiffres plus alarmants que la Grande-Bretagne, notamment la Croatie, la Serbie et aussi la République tchèque, où les cas augmentent à nouveau des semaines après avoir dépassé leur pic d’automne.

Le Royaume-Uni, en vert foncé, a toujours un taux d’infection inférieur à celui de plusieurs pays européens, dont les Pays-Bas, le Danemark et la Suisse, qui ont imposé des interdictions de voyager au Royaume-Uni.

Plus d’une douzaine de pays européens ont interdit les vols en provenance de Grande-Bretagne en raison de la nouvelle souche mutante du coronavirus

Le principal expert allemand de Covid dédaigne les affirmations de la « souche mutante » du Premier ministre Un virologue allemand de haut niveau a largement minimisé les craintes concernant la souche virale mutante britannique aujourd’hui, affirmant qu’il n’était « pas si inquiet » et remettant en question l’affirmation de Boris Johnson selon laquelle elle est 70% plus infectieuse. Christian Drosten a déclaré que le chiffre de 70% était «simplement appelé ainsi», suggérant que les estimations scientifiques préliminaires auraient pu être exagérées par les politiciens. « Je me demande si un scientifique a donné une estimation, peut-être demandé ce qu’il dirait s’il devait donner un chiffre, puis cela prend une vie propre. Ensuite, cela entre en politique et les politiciens utilisent ce chiffre et les médias le reprennent », a déclaré Drosten. « Soudain, il y a un chiffre là-bas, 70 pour cent, et personne ne sait même ce que cela signifie », a-t-il déclaré à la radio Deutschlandfunk. « Le fait que des politiciens de haut niveau récitent du contenu scientifique aux médias, disant qu’il y a eu une mutation et que les cas se multiplient ici et là, c’est inhabituel. » Drosten, directeur de la virologie à l’hôpital Charite de Berlin et expert souvent cité pendant la pandémie, a également déclaré qu’il n’était pas clair si la flambée des cas dans le Kent et le sud-est était vraiment causée par la nouvelle souche.

Les ministres attribuent la résurgence du Royaume-Uni à la souche mutante du coronavirus qui a causé un chaos particulier dans le sud-est de l’Angleterre, forçant Londres et une grande partie du sud à entrer dans le nouveau niveau 4.

L’Angleterre est sortie du lock-out le 2 décembre avec des cas bien inférieurs à un mois plus tôt, les quatre pays ayant accepté le plan de cinq jours de « bulle de Noël ».

Mais les cas ont rapidement recommencé à augmenter, passant d’une moyenne de 15 100 par jour à la fin du verrouillage à plus de 20 000 une semaine plus tard.

Le taux quotidien de 401 cas par million d’habitants au Royaume-Uni est désormais confortablement supérieur à celui des autres grandes économies d’Europe occidentale – bien au-dessus de la France (213), de l’Allemagne (296), de l’Italie (259) ou de l’Espagne (204).

Plus inquiétant encore, l’augmentation de 51% des cas en Grande-Bretagne au cours des sept derniers jours est supérieure à celle de tout autre pays d’Europe continentale.

Le chiffre équivalent est de 16 pour cent en Allemagne et de 14 pour cent en France, tandis qu’en Italie, le taux d’infection est en baisse de 2 pour cent par semaine.

Il a également chuté en Autriche, au Portugal, au Luxembourg et dans plusieurs pays d’Europe de l’Est, dont la Bulgarie, la Roumanie, la Slovénie et l’Ukraine, selon les chiffres de l’Université Johns Hopkins.

Cependant, des augmentations hebdomadaires alarmantes ont également été enregistrées en Espagne (45%), en République tchèque (40%), aux Pays-Bas (35%) et au Danemark (29%).

Le chiffre de 401 cas par million en Grande-Bretagne est bien battu par la Suède (665), les Pays-Bas (640) et le Danemark (609) – les deux derniers ayant tous deux interrompu leurs vols en provenance du Royaume-Uni.

Les gouvernements de ces pays durement touchés doivent également prendre des mesures drastiques, la Suède exigeant pour la première fois des masques dans les transports publics, le Danemark fermant ses magasins à Noël et les Pays-Bas fermés.

Au Danemark, le Premier ministre Mette Frederiksen a averti que janvier et février pourraient devenir les pires mois de la pandémie, affirmant que le pays serait « vraiment fermé » du 25 décembre au 3 janvier.

Des gens font la queue à l’aéroport d’Heathrow la nuit dernière après que Londres a été jeté au rang 4 à Noël et de nombreux pays européens ont interdit les vols en provenance du Royaume-Uni en raison de la souche mutante du coronavirus

Un panneau sur la M56 informe les chauffeurs de camion lundi matin que toutes leurs routes vers la France sont fermées, une décision qui, selon le Premier ministre français Jean Castex, aurait effet pendant au moins 48 heures.

La Suisse, qui a également un taux d’infection plus élevé que la Grande-Bretagne, ferme des bars, des restaurants et des installations sportives à partir de mardi à peine une semaine après la réouverture de restaurants dans certaines parties du pays.

Les autorités néerlandaises ont déclaré avoir trouvé un cas de la nouvelle souche virale aux Pays-Bas, faisant écho à l’avertissement britannique selon lequel elle « se propagerait plus facilement et plus rapidement et serait plus difficile à détecter ».

Des experts de la santé en Grande-Bretagne et en Allemagne ont déclaré qu’il n’y avait aucune raison de croire que la nouvelle souche rendrait les vaccins contre Covid-19 moins efficaces.

L’Allemagne est au milieu de son verrouillage le plus difficile depuis le printemps, après qu’une « lumière de verrouillage » de six semaines n’a pas réussi à supprimer la deuxième vague, ternissant sa réputation de pays qui avait bien géré la pandémie.

En Irlande, où les cas se développent plus rapidement qu’en Grande-Bretagne, le médecin-chef Tony Holohan a déclaré que « l’indicateur même de la gravité de la maladie évolue dans la mauvaise direction, plus rapidement que nous l’avions prévu ».

L’Irlande a assoupli ses restrictions concernant Covid-19 vendredi, autorisant les voyages inter-comtés de Noël jusqu’au 6 janvier et permettant à trois ménages de se réunir à l’intérieur.

Mais des restrictions plus strictes devraient être imposées avant le Nouvel An, le premier ministre irlandais Micheal Martin ayant déclaré vendredi que les pubs et les restaurants seraient fermés avant le réveillon du Nouvel An.

Des agents de sécurité montent la garde au port de Douvres ce matin après que la France a fermé ses frontières à tout trafic, y compris les camions pendant 48 heures, avec uniquement des conteneurs non accompagnés ou des remorques de camions autorisés à traverser la Manche.

En Europe de l’Est, aucun pays ne connaît le taux de croissance rapide de la Grande-Bretagne ou de l’Irlande, mais plusieurs pays dont la Serbie, la Lituanie, la Croatie et la République tchèque ont des taux d’infection plus élevés que la Grande-Bretagne.

La République tchèque a été le pays le plus durement touché d’Europe pendant un certain temps à l’automne, et la dernière augmentation signifie que les restaurants, les hôtels et les installations sportives en salle doivent fermer à nouveau seulement deux semaines après la réouverture.

Le passage au niveau de risque 4 sur 5 signifiera également un couvre-feu de 23h à 5h et un départ anticipé des vacances scolaires de Noël. Les magasins resteront cependant ouverts.

En Croatie, le gouvernement a décidé vendredi d’interdire aux citoyens de voyager entre les régions pendant les vacances de fin d’année, tandis que les rassemblements à l’intérieur ont été limités à deux ménages.

« Le but … est que les chiffres n’explosent pas après Noël et le Nouvel An », a déclaré le ministre de l’Intérieur Davor Bozinovic en annonçant les restrictions de voyage jusqu’au 8 janvier.

La Lituanie, avec un taux d’infection supérieur à 1 000 cas par million et où la police met en place des barrages routiers pour faire appliquer une interdiction de voyager à Noël, fait partie des pays à avoir imposé une interdiction de voyager au Royaume-Uni.

La France, l’Allemagne, le Danemark, l’Italie, l’Irlande, les Pays-Bas, la Belgique, la Finlande, la Suisse, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, la Croatie et la Turquie ont tous décidé d’arrêter les vols en raison de la nouvelle souche.

En dehors de l’Europe, le Canada, l’Iran, l’Arabie saoudite, Israël, le Koweït, El Salvador, l’Argentine, le Chili et le Maroc ont tous imposé leurs propres interdictions de voyager, bien que les États-Unis n’aient pas encore pris une telle décision.

Une rue commerçante animée de Dublin dimanche au milieu de l’augmentation rapide des cas de coronavirus en République d’Irlande, l’un des pays à avoir interdit les vols en provenance de Grande-Bretagne continentale

Les vols annulés au départ de Londres sont affichés sur un écran à l’aéroport de Berlin-Brandebourg ce matin, après une nuit de misère pour certains voyageurs britanniques qui ont été contraints de passer la nuit dans les aérogares allemands

Considérée comme 70% plus transmissible, la nouvelle souche s’est répandue rapidement dans le sud de l’Angleterre et a déjà été détectée en Italie et aux Pays-Bas.

Une porte-parole de l’OMS a déclaré que «dans toute l’Europe, où la transmission est intense et répandue, les pays doivent redoubler leurs approches de contrôle et de prévention» pendant l’hiver de l’hémisphère nord.

Boris Johnson présidera une réunion Cobra aujourd’hui après que la France a annoncé qu’elle interrompait tous les voyages en provenance de Grande-Bretagne pendant 48 heures, fermant le tunnel sous la Manche et le port de Douvres quelques jours à peine avant la fin de la période de transition du Brexit.

Le bureau du Premier ministre français Jean Castex a déclaré que la période de 48 heures offrirait le temps de coordonner une réponse conjointe de l’UE qui permettrait à terme de reprendre le voyage depuis le Royaume-Uni avec des tests obligatoires au départ.

L’interdiction française inclut «le transport de marchandises par route, air, mer ou rail», seuls les conteneurs non accompagnés étant autorisés à traverser la Manche. Les services ferroviaires Eurostar se sont arrêtés.

Bien que le fret soit autorisé en Grande-Bretagne, on craint que les transporteurs ne veuillent pas venir au Royaume-Uni par crainte d’être bloqués et incapables de revenir.

Alors que le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que cette décision était « surprenante », il a déclaré que le pays était bien préparé pour les perturbations en raison de la planification d’urgence du Brexit sans accord.

« Je suis en contact avec mon homologue en France et nous faisons tout notre possible pour que cela redémarre, en fait, ils nous ont dit qu’ils voulaient redémarrer les transporteurs le plus rapidement possible », a déclaré M. Shapps à Sky News. .