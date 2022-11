Le taux d’hospitalisation pour grippe est le plus élevé depuis une décennie, les enfants et les personnes âgées sont les plus à risque

Les États-Unis sont confrontés aux taux d’hospitalisation pour grippe les plus élevés depuis plus d’une décennie, les enfants et les personnes âgées étant les plus à risque, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

La grippe et le virus respiratoire syncytial avaient reculé pendant la pandémie de Covid-19 grâce à des mesures d’atténuation telles que les masques et la distanciation sociale. Mais alors que les gens commencent à reprendre leurs routines normales et à socialiser sans masque, les virus organisent un retour majeur.

Au moins 1,6 million de personnes sont tombées malades de la grippe jusqu’à présent cette saison, 13 000 personnes ont été hospitalisées et 730 sont décédées, selon les données du CDC.

Environ 3 patients environ sont actuellement hospitalisés pour la grippe sur 100 000 personnes atteintes du virus, ce qui est le taux le plus élevé depuis 2010. Le taux d’hospitalisation actuel est près de cinq fois supérieur à celui observé au cours de la dernière saison pré-pandémique en 2019.

Les personnes âgées et les enfants de moins de 5 ans sont actuellement confrontés au plus grand risque, avec des taux d’hospitalisation environ le double de la population générale, selon les données du CDC.

“Il y a aussi des signes précoces de grippe causant une maladie grave précisément dans ces deux groupes d’individus”, a déclaré le Dr Jose Romero, directeur du Centre national de vaccination et des maladies respiratoires du CDC, aux journalistes lors d’un briefing vendredi.

Dans le sud-est des États-Unis, environ 20% des échantillons respiratoires sont testés positifs pour une souche de grippe appelée H3N2 qui a été associée à des maladies plus graves chez les enfants et les personnes âgées dans le passé, a déclaré Romero. Dans le Mid-Atlantic et le Midwest, les virus de la grippe H1N1 sont de plus en plus en circulation, a-t-il déclaré.

Les cas de virus respiratoire syncytial, ou VRS, augmentent également dans presque toutes les régions des États-Unis en ce moment, a déclaré Romero. Dans la plupart du sud et dans certaines parties de l’ouest, cependant, le VRS a tendance à baisser et la grippe est en train d’augmenter, a-t-il déclaré.

Le VRS est un virus courant que la plupart des enfants attrapent avant l’âge de deux ans. Il provoque normalement des symptômes semblables à ceux du rhume, mais peut également entraîner une maladie grave nécessitant une hospitalisation pour les nourrissons et les personnes âgées.

Romero a déclaré que les mesures d’atténuation mises en œuvre pendant Covid ont laissé une grande partie de la population américaine non infectée par d’autres virus respiratoires courants, et par conséquent, ces virus augmentent maintenant parce que les jeunes enfants en particulier ne sont pas immunisés contre les infections antérieures.

Le gouvernement fédéral est prêt à envoyer des équipes médicales et à fournir des fournitures à partir du stock national stratégique si les hôpitaux sont sollicités au-delà de leur capacité, selon Dawn O’Connell, haut fonctionnaire du Département de la santé et des services sociaux. Aucun État n’a demandé un tel soutien jusqu’à présent, a déclaré O’Connell.

Romero a appelé toutes les personnes éligibles à se faire vacciner annuellement contre la grippe et à recevoir une dose de rappel Covid. Les enfants de moins de 8 ans qui reçoivent le vaccin contre la grippe pour la première fois devraient recevoir deux doses pour une meilleure protection, a-t-il déclaré. Il n’existe aucun vaccin qui protège contre le VRS.

Romero a également appelé les gens à prendre des précautions quotidiennes de bon sens, telles que se couvrir la bouche et le nez lorsqu’ils toussent ou éternuent et se laver les mains fréquemment.

Il est souvent difficile de faire la différence entre les symptômes de la grippe, du VRS et du Covid. Romero a déclaré que les parents devraient consulter immédiatement un médecin pour leurs enfants s’ils présentent l’un des signes avant-coureurs suivants : difficulté à respirer, lèvres ou visage bleuâtres, douleurs thoraciques ou musculaires, déshydratation (bouche sèche, pleurs sans larmes ou absence d’urine pendant des heures). , ou non alerte ou interactif lorsqu’il est éveillé.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a également averti cette semaine que les décès de Covid étaient encore beaucoup trop élevés. Fauci a déclaré que les États-Unis se trouvaient à la croisée des chemins alors que des sous-variantes d’omicron émergeaient et étaient résistantes aux principaux traitements par anticorps qui protègent les plus vulnérables.

Fauci a averti que les hôpitaux pourraient faire face à un “trifecta négatif” cet hiver à cause des variantes émergentes de Covid, de la grippe et du VRS.

“Cela va être très déroutant et pourrait même stresser le système hospitalier, en particulier pour la population pédiatrique”, a déclaré Fauci.