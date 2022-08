Le taux d’hospitalisation d’Omicron est largement sous-déclaré : données

Alors que les provinces publient des données moins fréquentes sur le COVID-19 trois ans après le début de la pandémie, un groupe d’experts bénévoles a publié sa propre analyse des cas, soulignant une vaste sous-déclaration des hospitalisations et des décès au Canada en raison de la variante Omicron.

Des chiffres récents basés sur cette analyse montrent que les hospitalisations attendues d’Omicron pourraient être de 70 % plus élevées en moyenne que ce qui a été signalé depuis le 2 décembre 2021, si le reste du pays déclarait comme le Québec l’a fait.

« Si chaque province déclarait de la même manière que le Québec, qui est l’étalon-or au Canada pour la déclaration complète et en temps opportun des résultats graves de la COVID, alors ces chiffres seraient très différents de ceux qui ont été signalés », a déclaré Tara Moriarty, spécialiste des maladies infectieuses. expert à l’Université de Toronto et co-fondateur de COVID-19 Resources Canada, a déclaré mardi à CTVNews.ca.

La différence est également significative pour les décès d’Omicron, qui devraient être 51% plus élevés que ceux rapportés, selon les données.

“Il est devenu essentiel de fournir ces informations au public”, a déclaré Moriarty.

Fondée en mars 2020, l’initiative communautaire – composée de scientifiques, de professionnels de la santé et de développeurs Web – rassemble des données provenant de différentes sources, y compris des informations provenant de bases de données provinciales et de Statistique Canada, et obtient son financement de l’Agence de la santé publique du Canada.

LES CAS D’OMICRON ATTENDUS À TRAVERS LE CANADA SONT SOUS DÉCLARÉS

Depuis le 2 décembre 2021, le nombre total d’hospitalisations attendues d’Omicron au Canada était d’environ 162 000 – un énorme bond de 70 % par rapport aux 95 000 cas d’hospitalisation signalés, selon les informations fournies sur le tableau de bord.

Moriarty a déclaré que même avec des retards de notification, la différence dans les hospitalisations, les admissions aux soins intensifs et les décès dus à Omicron seul est énorme.

Vous ne voyez pas les graphiques ci-dessous ? Cliquez ici

Les décès attendus d’Omicron sont 51% plus élevés que ce qui a été rapporté. Un rapport antérieur de la Société royale du Canada de 2021 – dans lequel Moriarty était impliqué – a montré qu’en moyenne, les provinces hors Québec sous-déclaraient probablement les décès par COVID de 1,4 fois, et que le pays dans son ensemble sous-déclarait de 1,3 fois.

Moriarty a déclaré qu’à l’extérieur du Québec, l’écart entre les décès signalés et attendus s’est creusé pendant Omicron.

Comme dans les hospitalisations et les décès d’Omicron, les admissions aux soins intensifs de la variante sont également sous-déclarées. Selon l’analyse des données de COVID-19 Resources Canada, les admissions aux soins intensifs sont très probablement supérieures de 29 % à ce qui est rapporté – 22 200 admissions aux soins intensifs prévues par rapport à 14 750 admises.





53 POUR CENT DES CANADIENS INFECTÉS PAR OMICRON – ESTIMATIONS

Selon les estimations de Moriarty, 53 % de tous les Canadiens ont été infectés par Omicron depuis décembre 2021, ce qui équivaut à 20,3 millions de personnes.

Une ventilation par âge montre qu’environ 59 % des personnes infectées ont moins de 40 ans.





Les données montrent que les infections par habitant sont restées élevées au Canada atlantique par rapport à la plupart des autres régions à partir de la mi-février. Alors que les cas à travers le Canada diminuent, le nombre total estimé d’infections à Omicron par habitant a été le plus élevé en Nouvelle-Écosse.

La Nouvelle-Écosse a également l’indice de danger le plus élevé, tandis que le reste du pays est classé élevé ou élevé. L’indice de danger conçu par COVID-19 Resources Canada est mesuré par quatre scores équipondérés : la protection vaccinale, l’infection et la propagation actuelles, l’impact sur le système de santé et la mortalité.

Au début de janvier de cette année, la Nouvelle-Écosse présentait un risque élevé alors que la plupart des provinces se situaient dans la catégorie grave de l’indice. Mais l’image est inversée maintenant.

Les taux de positivité des tests ont estimé que les infections et les eaux usées sont élevées en Nouvelle-Écosse alors qu’elles sont en baisse dans les autres provinces. Moriarty dit qu’une partie de la raison est que le pourcentage de Néo-Écossais infectés était faible pendant plusieurs mois de 2022 et même en décembre dernier.

“Ils ont certainement maintenu certaines mesures de santé publique, comme le masquage par exemple, et avaient un système de santé publique très proactif”, a déclaré Moriarty. “Une chose importante était que la Nouvelle-Écosse testait beaucoup plus par habitant que toute autre province jusqu’à récemment.”

Maintenant que les mesures de santé publique ont disparu, la province a l’indice de danger le plus élevé.

La flambée des hospitalisations et des décès a commencé à se produire lorsque la Nouvelle-Écosse a commencé à tester aussi peu que le reste du pays. Une autre raison, a déclaré Moriarty, est qu’ils ont beaucoup plus de personnes qui n’avaient pas été infectées auparavant, de sorte que les cas ont commencé à augmenter.





AUGMENTATION DES COÛTS D’HOSPITALISATION OMICRON

Le tableau de bord analyse également les coûts croissants associés aux hospitalisations Omicron et les compare aux coûts d’hospitalisation non liés à la COVID.

Sur la base de l’analyse, COVID-19 Resources Canada a réduit les coûts d’hospitalisation liés à la COVID-19 estimés par l’ICIS de 27 %, pour tenir compte de la durée moyenne plus courte des hospitalisations d’Omicron.

Les estimations de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) montrent que le coût moyen d’un séjour à l’hôpital pour la COVID-19 est de 23 000 $, soit environ 3 fois plus que pour une crise cardiaque (7 000 $) ou une pneumonie (8 000 $), soit quatre fois plus que le coût d’une un séjour pour grippe (environ 5 000 $) et presque autant qu’une greffe de rein (27 000 $).

Les personnes atteintes de COVID-19 sont restées à l’hôpital environ deux fois plus longtemps qu’un patient moyen atteint de pneumonie – environ 15 jours contre sept jours après une pneumonie – et une plus grande proportion d’entre elles ont été admises aux soins intensifs et ventilées, selon les données de l’ICIS .