Le taux des obligations de série I pourrait dépasser 5 % en novembre. Voici ce qu’il faut savoir

Le Département du Trésor américain met à jour les taux obligataires tous les mois de mai et de novembre et il y a deux parties aux rendements obligataires I : une partie variable et une partie fixe.

Le taux variable s’ajuste tous les six mois en fonction de l’inflation et le Trésor peut également modifier le taux fixe ou gardez-le pareil. (Le taux fixe reste le même pour les investisseurs après l’achat, et le taux variable s’ajuste tous les six mois en fonction de la date d’achat de l’investisseur.)

Sur la base de l’inflation, le taux variable en novembre augmentera probablement de 3,38 % à 3,94 %. Mais le taux fixe actuel de 0,9% pourrait également augmenter, sur la base des rendements des titres du Trésor à 10 ans protégés contre l’inflation, ou TIPS, selon David Enna, fondateur de Tipswatch.com, un site Web qui suit Je cautionne les taux et CONSEILS.