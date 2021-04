YouTube, la plate-forme de streaming vidéo appartenant à Google, publie une nouvelle métrique appelée Taux de visionnage violent (VVR) dans le cadre du rapport d’application du règlement de la communauté de l’entreprise. Le rapport comportera une section distincte appelée «Vues», qui présentera l’historique et les données VVR du quatrième trimestre 2020, ainsi que des détails sur sa méthodologie. Google a déclaré qu’à l’avenir, YouTube mettra à jour les données VVR tous les trimestres et aidera la plate-forme à estimer le pourcentage de vues sur YouTube qui accompagnent un contenu non conforme. « En termes simples, le taux de visionnage violent (VVR) nous aide à déterminer quel pourcentage de vues sur YouTube provient d’un contenu qui enfreint nos politiques », a déclaré YouTube dans un article de blog.

Selon les données de Google, il a vu le VVR chuter. Google a déclaré que le VVR le plus récent était de 0,16 à 0,18%, ce qui signifie que sur 10000 vues sur YouTube, 16 à 18 provenaient de contenus violents. Ce chiffre est en baisse de plus de 70% par rapport au même trimestre de 2017, en grande partie grâce à nos investissements dans l’apprentissage automatique. Google affirme que les données VVR donnent un contexte critique sur la façon dont nous protégeons notre communauté. D’autres mesures, telles que le délai d’exécution pour supprimer une vidéo non conforme, sont importantes, mais elles ne capturent pas pleinement l’impact réel du contenu non conforme sur le spectateur. Par exemple, comparez une vidéo non conforme qui a obtenu 100 vues mais qui est restée sur notre plate-forme pendant plus de 24 heures avec un contenu qui a atteint des milliers de vues dans les premières heures avant la suppression. Lequel a finalement le plus d’impact? Google estime que le VVR est le meilleur moyen pour nous de comprendre l’impact du contenu préjudiciable sur les téléspectateurs et d’identifier les domaines où nous devons apporter des améliorations.

La société a déclaré qu’elle calculait le VVR en prélevant un échantillon de vidéos sur YouTube et en les envoyant à ses réviseurs de contenu qui lui indiquaient quelles vidéos enfreignaient ses politiques et lesquelles ne le faisaient pas. En échantillonnant, YouTube obtient une vue plus complète du contenu violent, qui peut avoir glissé dans les systèmes de l’entreprise. Cependant, VVR fluctuera – à la fois vers le haut et vers le bas. Par exemple, immédiatement après la mise à jour d’une politique par YouTube, les utilisateurs peuvent voir le nombre augmenter temporairement à mesure que ses systèmes s’intensifient pour détecter le contenu récemment classé comme non conforme. «Notre objectif permanent est de faire prospérer la communauté YouTube tout en continuant à assumer nos responsabilités. Le rapport sur l’application des lignes directrices de la communauté documente les progrès évidents accomplis depuis 2017, mais nous reconnaissons également que notre travail n’est pas terminé. Il est essentiel que nos équipes examinent et mettent à jour en permanence nos politiques, travaillent avec des experts et restent transparentes sur les améliorations apportées à notre travail d’application. Nous nous engageons à appliquer ces changements, car ils sont bons pour nos téléspectateurs et pour notre entreprise. Le contenu non conforme n’a pas sa place sur YouTube », a déclaré YouTube dans l’article du blog.

