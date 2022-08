Le taux de vaccination des enfants contre la poliomyélite est faible dans certaines régions de New York, ce qui augmente le risque d’épidémie

L’infirmière Lydia Fulton se prépare à administrer le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) ainsi qu’un vaccin utilisé pour aider à prévenir les maladies de la diphtérie, de la coqueluche, du tétanos et de la poliomyélite à la clinique de soins primaires pour enfants de Minneapolis, MN.

Deux doses du vaccin contre la poliomyélite sont efficaces à au moins 90 % pour prévenir la paralysie due au virus, et trois doses sont efficaces à 99 % à 100 %, selon le CDC.

L’État de New York avait auparavant une exemption religieuse de ses mandats de vaccination scolaire, ce qui a entraîné une baisse de la vaccination, selon Ratner. Cette exemption a été supprimée en 2019 après que la baisse des taux de vaccination a entraîné une épidémie de rougeole. Mais le début de la pandémie de Covid en 2020 a provoqué des fermetures d’écoles et des perturbations pour les prestataires de soins de santé, ce qui a entraîné une baisse de l’administration du vaccin contre la poliomyélite, selon le CDC.

“C’est un signal d’alarme que nous devons résoudre ce problème avec nos niveaux de vaccination, car je n’ai jamais vu un enfant sur un poumon de fer et je ne veux pas”, a déclaré le Dr Adam Ratner, directeur du service pédiatrique. maladies infectieuses à NYU Langone Health.

Le cas de l’adulte du comté de Rockland n’est que le deuxième cas du virus qui provoque la transmission locale de la poliomyélite aux États-Unis depuis 1979, selon le CDC. La commissaire à la santé de l’État de New York, le Dr Mary Bassett, a qualifié les résultats d’eaux usées d’alarmants, et le CDC a averti que le virus présente un risque permanent pour les personnes non vaccinées.

Mais le cas d’un jeune adulte qui a attrapé la polio dans le comté de Rockland cet été a déclenché la sonnette d’alarme parmi les responsables de la santé publique. Des échantillons d’eaux usées prélevés depuis mai dans le comté de Rockland, le comté d’Orange et la ville de New York se sont révélés positifs pour la poliomyélite, ce qui indique fortement que le virus circule dans les communautés de la zone métropolitaine depuis des mois.

Dans l’ensemble, le taux de vaccination contre la poliomyélite dans l’État de New York pour les enfants de 2 ans est d’environ 79 %, selon les données du département de la santé. Près de 93% des enfants de 2 ans et moins ont été vaccinés contre la poliomyélite aux États-Unis, selon une enquête du CDC publiée en octobre 2021.

Les enfants devraient recevoir quatre doses : une à 2 mois, une seconde à 4 mois, une troisième entre 6 et 18 mois et une quatrième entre 4 et 6 ans, selon le CDC.

Malgré ce mandat, le taux de vaccination des enfants contre la poliomyélite a chuté dans certaines communautés. Dans le comté de Rockland, une banlieue de New York, le taux de vaccination des enfants de moins de 2 ans est passé de 67 % en 2020 à environ 60 % en 2022, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Dans certaines régions du comté, seulement 37 % des enfants de ce groupe d’âge sont à jour sur leur vaccin contre la poliomyélite.

Il n’y a aucune exemption au mandat de vaccination de l’État de New York pour des raisons de religion ou de croyance personnelle. Les exemptions ne sont accordées que lorsqu’un enfant a vraiment une condition médicale qui l’empêcherait de recevoir un vaccin.

La vaccination contre la polio est obligatoire à New York pour tous les enfants fréquentant les garderies et les écoles K-12, qu’ils soient publics, privés ou qu’ils aient une affiliation religieuse.

Le taux de vaccination des enfants contre la poliomyélite est aussi bas que 37 % dans certaines communautés de la région métropolitaine de New York, malgré un mandat de vaccination, ce qui augmente le risque d’épidémie car le virus circule localement pour la première fois depuis des décennies.

Le poliovirus – qui peut causer la maladie appelée poliomyélite ou poliomyélite – est un virus dévastateur et hautement contagieux qui a semé la peur dans le cœur des parents avant que les vaccins ne soient disponibles dans les années 1950. Plus de 35 000 personnes aux États-Unis sont devenues invalides à cause de la poliomyélite chaque année en moyenne à la fin des années 1940. Il n’y a pas de remède contre la poliomyélite.

Le virus peut infecter la moelle épinière d’une personne, entraînant une paralysie permanente des bras et des jambes. Dans certains cas, la poliomyélite est mortelle car elle paralyse les muscles nécessaires à la respiration et à la déglutition. La plupart des personnes qui attrapent le virus ne développent pas de symptômes, mais elles peuvent quand même transmettre le virus à d’autres et les rendre malades.

Le virus, qui vit dans les intestins et la gorge, se propage par ce que les médecins appellent la voie fécale-orale. Les jeunes enfants sont particulièrement exposés au risque de mettre les mains, les jouets ou d’autres objets contaminés par des matières fécales dans leur bouche. Le virus peut également se propager par des gouttelettes respiratoires lorsqu’une personne éternue ou tousse, bien que cela soit moins courant, selon le CDC.

Une campagne de vaccination réussie a considérablement réduit les cas de paralysie due à la poliomyélite de plus de 15 000 par an au début des années 1950 à moins de 10 dans les années 1970. Depuis 1979, pas un seul cas de poliomyélite n’est apparu aux États-Unis

“Nous sommes arrivés à ce point aux États-Unis avec énormément d’efforts. Il est triste de nous voir reculer avec cela”, a déclaré Ratner.

À l’échelle mondiale, deux des trois souches naturelles de poliovirus ont été éradiquées, selon l’Organisation mondiale de la santé. Mais des voyageurs ont occasionnellement introduit le virus aux États-Unis, et la souche qui circule maintenant dans la région de New York provient presque certainement de l’étranger.

La souche que l’adulte du comté de Rockland a attrapée est liée à une forme affaiblie du virus utilisé dans le vaccin antipoliomyélitique oral. Les États-Unis ont cessé d’utiliser ce vaccin il y a plus de 20 ans, ce qui signifie qu’une personne vaccinée à l’extérieur du pays a introduit le virus aux États-Unis. Les échantillons d’eaux usées de New York sont génétiquement liés à des échantillons d’eaux usées positifs en Israël et au Royaume-Uni.

Le vaccin oral utilise un virus affaibli qui peut encore se répliquer dans le corps humain et, dans de rares cas, la souche peut revenir à un type qui attaque le système nerveux. Lorsque cela se produit, une personne récemment immunisée avec le vaccin oral peut infecter une personne non vaccinée, ce qui peut entraîner une paralysie.

“C’est l’une des raisons pour lesquelles nous n’utilisons pas le vaccin antipoliomyélitique oral, car il existe toujours un risque de transmission, en particulier pour les personnes immunodéprimées ou non vaccinées”, a déclaré le Dr Waleed Javaid, épidémiologiste de l’hôpital Mount Sinai à New York. Le vaccin oral est utilisé dans certains pays parce qu’il est efficace, bon marché, facile à administrer et normalement sans danger.

Les États-Unis utilisent un vaccin contre la poliomyélite administré en une série d’injections dans lesquelles la souche virale est inactivée afin qu’elle ne puisse pas se répliquer, se propager ou provoquer une maladie.

Le vaccin contre la poliomyélite protège probablement les gens pendant des années après la série de vaccination primaire, bien que la durée exacte de la protection soit inconnue, selon le CDC. Les adultes vaccinés dans leur enfance mais qui sont plus à risque d’être exposés à la poliomyélite peuvent recevoir un rappel. Javaid a déclaré que toute personne qui a des inquiétudes, comme les personnes dont le système immunitaire est affaibli, devrait consulter son médecin de premier recours et savoir si elle fait partie d’une catégorie à risque et devrait recevoir une autre dose du vaccin.

Mais il n’y a aucune raison pour que le grand public panique, a déclaré Javaid. La plupart des gens sont vaccinés et protégés contre la poliomyélite. Et pour ceux qui ne le sont pas, la solution est simple : se faire vacciner.