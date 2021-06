Le taux de vaccination à Hawaï se rapproche de la référence pour assouplir les restrictions de voyage

La fin est en vue pour les restrictions de voyage COVID-19 à Hawaï.

Continentaux vaccinés pourra ignorer les tests COVID-19 et les quarantaines à Hawaï une fois que l’État atteindra un taux de vaccination de 60%, selon le gouverneur d’Hawaï David Ige. Une fois que 70% des résidents d’Hawaï seront complètement vaccinés, l’État abandonnera toutes les restrictions de voyage et mettra fin à son programme Safe Travels.

Au 7 juin, 53 % des résidents d’Hawaï étaient entièrement vaccinés et 60 % avaient reçu au moins une dose du vaccin COVID-19, selon le département de la santé d’Hawaï. En théorie, les restrictions de voyage pourraient commencer à s’assouplir d’ici quelques semaines si tout le monde suivait avec une deuxième dose du vaccin.

« Nous devons pousser fort maintenant afin que nous puissions arriver au point où Safe Travels n’est plus nécessaire pour assurer la sécurité des habitants d’Hawai’i », a déclaré le gouverneur Ige dans un communiqué.

Restrictions de voyage à Hawaï

Actuellement, tous les voyageurs nationaux, y compris les résidents d’Hawaï retournant dans les îles, doivent passer un test d’amplification des acides nucléiques par l’intermédiaire de l’un des partenaires de test certifiés d’Hawaï dans les 72 heures suivant leur départ pour Hawaï. Même s’ils ont été vaccinés, ils doivent télécharger les résultats des tests négatifs sur le site Web Safe Travels d’Hawaï avant le départ et emporter une copie papier des résultats avec eux à Hawaï pour contourner la quarantaine obligatoire de 10 jours de l’État.

Ce n’est pas encore fini : les voyageurs arrivant à Hawaï peuvent être confrontés à des restrictions supplémentaires pour voyager entre les îles pendant un peu plus longtemps. Mais toutes les restrictions de voyage entre les comtés seront levées le 15 juin, conformément à une proclamation d’urgence signée lundi par le gouverneur Ige. De plus, le 15 juin, les personnes vaccinées à Hawaï n’auront plus besoin de passer des tests COVID-19 ou de mettre en quarantaine si elles quittent les îles et reviennent.

Alors que la pandémie de COVID-19 a commencé à envelopper le monde au printemps 2020, Hawaï a imposé une quarantaine aux visiteurs de l’extérieur de l’État et l’a appliquée de manière agressive, arrêtant les contrevenants et les menaçant d’une amende de 5 000 $ et jusqu’à un an de prison. Les restrictions avaient leurs avantages et leurs inconvénients : alors qu’Hawaï avait l’un des taux d’infection les plus bas du pays, son industrie touristique a énormément souffert et le taux de chômage de l’État est passé de 3% à 24%. En avril 2021, un an après le cratère, les statistiques du ministère du Travail d’Hawaï ont montré que ce nombre était revenu à 8,5%.

À la mi-octobre, l’État a autorisé les continentaux à contourner la quarantaine avec un résultat de test COVID négatif d’un laboratoire approuvé. Les compagnies aériennes se sont précipitées pour ajouter des vols à Hawaï à leurs horaires et certaines, dont United et Hawaiian, ont même coordonné les tests COVID pour leurs passagers.

