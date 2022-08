Le taux de refus de prêt hypothécaire des emprunteurs noirs est deux fois supérieur à celui de la population globale

Bien que des progrès aient été réalisés pour donner aux aspirants acheteurs de maisons noirs un pied d’égalité par rapport à la population globale, ils ont été lents et progressifs, a déclaré Channel.

UN récente enquête nationale des minorités raciales et ethniques ont constaté que 45 % des répondants noirs ont déclaré que la maison dans laquelle ils vivent actuellement leur appartient, contre 55 % qui ont déclaré qu’elle était louée.

C’est moins que 65% du total des répondants qui ont déclaré vivre dans une maison qui leur appartient, et le taux le plus bas par rapport à celui des Blancs et des minorités telles que les Latinos, les Asiatiques et les Amérindiens, l’enquête de NPR, The Robert Wood Johnson Foundation et la Harvard TH Chan School of Public Health trouvée.

“Il y a beaucoup de préjugés inconscients, et je ne pense pas que les gens réalisent nécessairement toujours que les préjugés existent ou comment les repérer en premier lieu et comment les prévenir”, a déclaré Channel.