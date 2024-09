Le taux de rafraîchissement de Zelda: Echoes of Wisdom est « encore pire » que celui de Link’s Awakening

Attention, si vous regardez la vidéo ci-dessus, il se peut que certaines informations brèves sur l’histoire soient fournies et qu’elles puissent être considérées comme un léger spoiler. Sautez la partie d’introduction pour éviter cela.

Le spécialiste technologique Digital Foundry a présenté son verdict sur le nouveau jeu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom pour la Nintendo Switch.

La chaîne couvre la plupart des aspects de performance que vous attendez, y compris la qualité de l’image et la fréquence d’images, ainsi que la comparaison entre le monde d’Hyrule dans Echoes of Wisdom et celui d’A Link to the Past pour la SNES.

Mais c’est la fréquence d’images qui a immédiatement attiré notre attention. Nous avions mentionné dans notre test que le jeu souffrait toujours de performances instables – un fléau qui a affecté le plaisir de nombreux fans du précédent effort de Grezzo sur Switch, Link’s Awakening – mais l’analyse effectuée par Digital Foundry indique qu’Echoes of Wisdom a en fait des performances « encore pires » que son prédécesseur.

En gros, lorsque vous êtes immobile dans le monde extérieur, vous pouvez déplacer la caméra et le jeu restera à 60 images par seconde. Cependant, lorsque vous commencez à déplacer Zelda dans l’environnement, la fréquence d’images chute presque instantanément jusqu’à 30 images par seconde. Le raisonnement potentiel fourni est que le jeu diffuse presque constamment des données de niveau pendant que vous vous déplacez. Un autre inconvénient important est que le monde extérieur est plus grand, plus complexe et plus fluide que celui de Link’s Awakening.

La fréquence d’images chute également dans d’autres lieux tels que les donjons, mais elle est loin d’être aussi flagrante que dans le monde extérieur. Il en va de même pour la résolution. En intérieur, le jeu atteint un maximum de 1080p en mode ancré, mais descend à 720p lorsque vous vous aventurez dans le monde extérieur. Il existe un phénomène similaire à celui de Link’s Awakening dans le sens où le jeu démarre à 1080p pendant quelques images en entrant dans le monde extérieur, mais descend rapidement à 720p.

Dans l’ensemble, cependant, Digital Foundry déclare que le jeu fait un parcelle C’est vrai, et son gameplay expérimental à lui seul peut suffire à atténuer les problèmes de fréquence d’images. Cependant, si cela s’est avéré être un problème pour vous dans Link’s Awakening, alors c’est certainement quelque chose dont il faut être conscient ici. Le narrateur John Linneman résume son analyse en déclarant « maintenant plus que jamais, il semble que nous ayons besoin d’un successeur à la Nintendo Switch ».