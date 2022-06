Le taux de précipitations extrêmes augmentera considérablement d’ici 2100: étude

Avec la hausse des températures mondiales, il ne fait aucun doute que les événements météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents, qu’il s’agisse d’incendies de forêt provoqués par une chaleur extrême aux États-Unis ou de pluies torrentielles suivies d’inondations massives en Inde et au Bangladesh.

Néanmoins, il serait utile de savoir à quel point ces événements météorologiques défavorables deviendront plus courants.

Une nouvelle étude menée par des chercheurs aux États-Unis examine la fréquence des fortes pluies à travers le monde. En analysant plusieurs modèles pour déterminer leur exactitude au cours des 40 dernières années, les chercheurs ont pu élaborer une prévision pour l’avenir.

Sur la base de leurs résultats, le monde peut s’attendre à voir une augmentation drastique des averses au cours des années à venir, explique le spécialiste des sciences et technologies de CTV News, Dan Riskin, dans le rapport Riskin de ce mois-ci.



