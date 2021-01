Près d’un tiers de tous les codes postaux de la ville de New York signalent actuellement un taux de positivité au COVID-19 supérieur à 10%, ce qui représente une augmentation spectaculaire du nombre de nouveaux cas depuis la période des vacances.

Samedi, il y avait 54 des 177 codes postaux de villes avec un taux supérieur à 10 pour cent.

En comparaison, dans la semaine précédant Thanksgiving, seuls 40 codes postaux avaient un taux de positivité supérieur à seulement 4%.

Le gouverneur Andrew Cuomo détenait auparavant un taux de positivité de 4% comme mesure par laquelle il commencerait à fermer les quartiers avant que les paramètres ne changent pour se concentrer sur les hospitalisations.

Lors d’un point de presse à Brooklyn samedi matin, Cuomo a révélé que, selon les chiffres des États – qui diffèrent légèrement de ceux publiés par la ville – la Big Apple a un taux de positivité moyen de 5,71% et l’État de 5,26%.

Cuomo s’exprimait depuis un site de vaccination pop-up dans des appartements publics alors qu’il exhortait les personnes éligibles à prendre le vaccin COVID-19, critiquant en même temps le gouvernement fédéral pour ne pas fournir suffisamment de doses.

Il a déclaré que le fait de ne pas fournir à New York un plus grand nombre de doses de vaccin comme promis avait « créé de l’anxiété et de la frustration » pour ceux qui étaient impatients de recevoir un vaccin.

Samedi matin à 11 heures, l’État ne disposait que de 309 000 doses. Avec la distribution actuelle fonctionnant à 80 000 par jour, cela signifie que New York pourrait à nouveau manquer de doses dans un peu plus de trois jours.

Dans toute la ville de New York, près d’un tiers des codes postaux de la ville ont un taux de positivité COVID-19 supérieur à dix pour cent, comme le montre la carte à code couleur ci-dessus.

Le gouverneur Andrew Cuomo a exhorté les New-Yorkais à se faire vacciner samedi à Brooklyn

Le gouverneur avait averti vendredi matin que l’État était arrivé à la fin de son approvisionnement de cinq semaines en vaccin, mais a confirmé samedi que l’allocation de la semaine six de New York commençait à arriver et était administrée immédiatement.

«Le gouvernement fédéral répartit les doses par semaine», a expliqué Cuomo.

«Hier, nous avons épuisé les cinq semaines d’allocation. Nous commençons maintenant à recevoir des allocations de la semaine 6 qui arrivent au cours de la semaine… elles sont livrées par Washington à des emplacements individuels.

« Nous recevrons 250 000 doses au cours de la semaine 6 », a-t-il poursuivi, affirmant que cela pourrait prendre jusqu’à 17 semaines pour inoculer les sept millions de New-Yorkais actuellement éligibles au vaccin à moins que le gouvernement fédéral ne commence à en envoyer davantage.

Il a qualifié l’administration Trump de « absurde » pour avoir ouvert l’éligibilité à des millions de New-Yorkais sans fournir de doses de vaccin pour couvrir un si grand nombre.

« Ils ont rendu toute cette population éligible, mais vous n’avez pas l’approvisionnement et vous avez en fait créé de l’anxiété et de la frustration en ouvrant la valve aussi grand que lorsque vous n’avez qu’un filet de doses et c’est pourquoi les gens sont frustrés », a-t-il déclaré . «Je suis éligible mais je ne trouve pas de vaccin.

Pourtant, il a toujours exhorté les New-Yorkais à « venir chercher votre vaccin » tout en faisant l’éloge du réseau de distribution établissant des pop-ups dans tout l’État.

«Prends le vaccin. Cela sauvera des vies et cela peut vous sauver la vie », a déclaré Cuomo. «Veuillez prendre le vaccin. Nous le rendrons accessible, mais nous avons besoin que vous le preniez.

Cuomo a révélé que New York avait épuisé sa première allocation de cinq semaines de vaccins. Sur la photo ci-dessus, des gens pénètrent dans un site de distribution de vaccins COVID-19 à New York alors que son approvisionnement était faible

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, visite samedi un site de vaccination anti-COVID-19 de NYCHA alors qu’il critique l’administration de Trump pour ne pas avoir envoyé plus de doses de vaccin

Cuomo a révélé que l’allocation de la semaine six commençait à arriver aux sites de vaccination

«C’est un combat et quand vous vous fatiguez avant que l’ennemi ne se fatigue, vous savez ce qui se passe? L’ennemi gagne. Nous n’avons pas le luxe de la fatigue », a-t-il ajouté.

«Ne soyez pas arrogant avec COVID. 144 personnes sont mortes hier. Ne soyez pas arrogant avec COVID.

En plus de 144 autres décès dus au COVID-19, Cuomo a annoncé qu’il y avait actuellement 8802 New-Yorkais hospitalisés pour le virus.

Alors que le taux de positivité moyen de l’État est de 5,26% samedi, six comtés font état d’une moyenne plus élevée.

Les plus élevés se trouvent à Orange et dans le comté de Rockland, juste au nord de New York, qui dépassent tous les deux 6,5%.

Suffolk, Lewis, Sullivan et le Bronx sont également tous à plus de 5,4%.

Malgré le taux de positivité à New York en moyenne de 5,71% samedi matin, de nombreux codes postaux voient un pourcentage beaucoup plus élevé de tests de retour positifs.

Orange et le comté de Rockland, juste au nord de New York, ont tous deux un taux de positivité COVID-19 supérieur à 6,5%, illustré ci-dessus. La ville de New York affiche actuellement une moyenne de 5,71%

Les hospitalisations dans l’État de New York ont ​​continué d’augmenter au cours des premières semaines de 2021

Les chiffres moyens sont réduits par de grandes sections de Manhattan et des sections plus riches de Brooklyn, qui sont toutes inférieures à 5%.

Les propres données de la ville montrent qu’au cours des quatre dernières semaines, le taux de positivité moyen est de 9,12%.

Les cas positifs dans le sud de Brooklyn sont en plein essor avec Brighton Beach, Manhattan Beach et Sheepshead Bay rapportant le taux de tests positifs le plus élevé à 17,6%.

Les quartiers environnants tels que Sunset Park et Borough Park représentent également plus de dix pour cent.

Dans le Queens, Richmond Hill et South Ozone sont légèrement en dessous des niveaux élevés signalés à Brooklyn, mais sont toujours tous les deux à 15,2%.

Le pire coup dans le Bronx est celui de Hunt’s Point avec un pourcentage de test à 12,2, bien que plus d’une douzaine d’autres codes postaux dans l’arrondissement dépassent le seuil de 10%.

Et à Staten Island, New Dorp et Tottenville sont tous deux à deux chiffres.

Manhattan est le seul arrondissement dont de larges segments de la zone se situent sous le taux de positivité de 10%.

Pourtant, Inwood, au nord de l’île, est le plus élevé avec 10,3 pour cent.

Sur la photo, un centre de vaccination COVID-19 prenant des rendez-vous ne se trouve qu’à Brooklyn. La ville a commencé à manquer de doses vendredi, l’État ne recevant que 250 000 doses par semaine

Tous dépassent de loin les paramètres originaux définis par Cuomo en octobre, dans lesquels il espérait arrêter les codes postaux une fois que leur taux de positivité aurait dépassé quatre pour cent.

Pourtant, ils sont toujours en dessous du sommet du printemps lorsque NYC était l’épicentre mondial de la pandémie.

L’Etat a depuis adopté une nouvelle politique de désignation de «zones rouges» en fonction de la capacité hospitalière.

Selon les données de la ville, 67 habitants de New York en moyenne sont décédés chaque jour de la semaine dernière des suites du COVID-19.

Les décès n’étaient que de six résidents en moyenne par jour en octobre, lorsque les directives d’arrêt initiales étaient en place.

New York a administré 1,3 million de doses, selon Bloomberg, 169 000 résidents ayant reçu leur deuxième dose.

NYC a administré 572910 doses depuis le début du déploiement le 14 décembre.

Vendredi, Cuomo a annoncé que la 10 000e dose de vaccin avait été administrée sur le principal site de vaccination de la ville, au centre de Javits.

Dans tout l’État, il y a eu 33 763 décès dus au coronavirus plus de 1,3 million d’infections.

La ville de New York a signalé 558 028 cas et 26 398 décès.