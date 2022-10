Le taux de participation aux élections locales de cette année en Colombie-Britannique est demeuré faible. Alors, comment tant de choses ont-elles changé?

Même si les villes de la Colombie-Britannique vu un changement radical en ce qui concerne la direction de leurs conseils, une chose est restée la même qu’aux dernières élections municipales : la participation électorale a continué d’être loin derrière les votes provinciaux et fédéraux.

À 15 heures, heure du Pacifique, dimanche, sur la base des résultats préliminaires, un peu plus de 37% des électeurs se sont rendus pour élire des représentants locaux.

C’est un chiffre inférieur de quelques points de pourcentage à celui d’il y a quatre ans, mais continue de refléter une tendance c’est vrai partout au Canada.

Alors pourquoi les gens ne votent-ils pas aux élections locales ? Et comment le même niveau de participation politique a-t-il abouti à des mairies sensiblement différentes samedi ?

“Pour l’électeur plus occasionnel, qui pourrait se présenter à une élection provinciale ou certainement fédérale, le niveau municipal est considéré comme un service public”, a déclaré David Black, qui enseigne la communication politique à l’Université Royal Roads de Victoria.

“C’est ce manque d’appréciation de la différence qu’un maire et un conseil peuvent faire dans votre vie, ce qui, je pense, est un point de départ pour le faible taux de participation.”

En plus du manque de compréhension sur ce que font les municipalités les experts disent un énorme liste de candidats et un système de vote universel demeurent des obstacles à une participation plus élevée dans la province.

“Les électeurs d’ABC sont clairement très enthousiastes à l’idée de les résultats à Vancouver “, a déclaré Stewart Prest, politologue à l’Université Quest de Squamish, en Colombie-Britannique, à propos du nouveau parti de centre-droit qui a remporté tous ses sièges à Vancouver.

“Mais le reste de la population – et il y a une partie importante de la population qui n’a pas voté pour ABC – il leur reste très peu à montrer pour leurs votes.”

Black et Prest disent tous deux que des correctifs structurels doivent être apportés pour assurer un taux de participation plus élevé aux prochaines élections municipales.

386 931 électeurs éligibles n’ont pas voté pour Ken Sim. —@seanorr

Pourquoi tant de maires ont-ils été battus ?

Bien que de nombreux maires de la Colombie-Britannique aient perdu leur emploi, de nombreux conseillers ont conservé le leur – dans ce que l’on appelle «l’effet du titulaire», où les électeurs ont tendance à faire confiance à des titulaires éprouvés.

Même si la participation électorale est restée en grande partie la même dans toute la province cette année, la raison pour laquelle les maires sortants en particulier semblaient être emporté en gros a à voir avec la façon dont ils deviennent des figures de proue pour des problèmes particuliers, selon Black.

À Vancouver, Kennedy Stewart est devenu le symbole de l’échec de la ville à faire face à une augmentation perçue de la criminalité et de l’itinérance, selon Black. Colin Basran de Kelowna semblait tomber sur cette même épée, perdant face à Tom Dyas.

“Les candidats à la mairie sont beaucoup plus facilement identifiés comme étant d’un côté ou de l’autre d’une question qui devient la” question du scrutin “”, a-t-il déclaré. “ GRC de Surrey contre un service de police de Surrey [for instance]. Dans l’île du Sud, le développement et la politique du développement, c’est devenu la question électorale.

“Selon les électeurs de cette question, le titulaire devient particulièrement vulnérable et l’effet de titularisation est annulé.”

Prest dit qu’un manque d’action perçu sur ces “questions de vote” peut avoir conduit au même électeurs bien informés et aisés qui a élu les maires sortants au pouvoir en 2018 pour les éliminer en 2022.

Black identifie une communauté qui a connu une « vague d’élections », où un candidat a dynamisé une base électorale et augmenté la participation : Langford, en Colombie-Britannique, sur l’île de Vancouver, qui a vu le maire de longue date Stew Young vaincu de manière décisive par Scott Goodmanson.

Quelles sont les solutions à la faible participation ?

Black affirme que les gouvernements municipaux ont désormais la responsabilité d’éduquer les électeurs sur leurs responsabilités et leurs pouvoirs et de les convaincre de leur importance, même en dehors d’un cycle électoral.

Même si davantage d’électeurs municipaux ont utilisé le vote par anticipation et les possibilités d’envoi par la poste cette élection, les chiffres de participation sont restés en grande partie les mêmes.

Prest dit que cela montre la limite des solutions “à petite échelle” pour s’assurer que les gens se rendent aux urnes, et affirme que des solutions institutionnelles plus profondes sont nécessaires.

“Lorsque les gens se voient représentés dans les systèmes, nous avons de bonnes preuves que la participation augmentera”, a-t-il déclaré.

Selon Prest, l’une de ces solutions consisterait à augmenter le seuil d’inscription des candidats, réduisant ainsi la durée des scrutins.

Une autre solution consisterait à introduire des systèmes de vote proportionnel, comme le vote unique transférable ce qui amènerait les gens à s’identifier plus facilement aux candidats, selon Prest.

Prest dit que les électeurs devraient résister aux solutions technologiques comme le vote en ligne – ce qui a été démontré être peu fiable et indignes de confiance dans le passé – et se concentrer sur la demande de réforme institutionnelle.

“La politique ne peut vraiment pas être réparée par la technologie”, a-t-il déclaré. “C’est réparé en réparant les institutions… en amenant les gens à la conversation.”