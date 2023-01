Le taux de non-assurance aux États-Unis a chuté pendant la pandémie de Covid alors que la couverture de Medicaid et Obamacare augmentait

Le nombre de personnes aux États-Unis sans assurance maladie a diminué pendant la pandémie de Covid-19 alors même que des millions de personnes ont perdu la couverture de leurs employeurs en raison de licenciements.

Le taux de personnes non assurées aux États-Unis pour les personnes de moins de 65 ans est passé de 11 % en 2019 à 10,5 % en 2021, selon un rapport publié vendredi par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Au premier trimestre de 2022, le taux de non-assurés est tombé à un niveau record de 8 %, selon le rapport. Il a ensuite légèrement augmenté pour atteindre 8,6 % au deuxième trimestre 2022, a indiqué le HHS.

Le taux de non-assurés a chuté malgré une énorme flambée du chômage au début de 2020 qui a entraîné une perte de couverture estimée entre 1,6 et 3,3 millions de personnes par l’intermédiaire de leurs employeurs, selon le HHS.

Mais les politiques de santé en cas de pandémie ont créé un filet de sécurité pour les personnes qui ont perdu leur couverture privée et leur ont facilité la recherche d’une assurance.

Le Congrès a essentiellement interdit aux États d’expulser les gens de Medicaid pendant l’urgence de santé publique, en échange d’un financement accru pour les États. En conséquence, les inscriptions à Medicaid ont augmenté de plus de 20 millions de février 2020 à septembre 2022.

Mais ces protections Medicaid arrivent bientôt à leur terme. On s’attend à ce que des millions de personnes perdent la couverture qu’elles ont acquise grâce au programme. La législation fédérale sur les dépenses adoptée par le Congrès en décembre permet aux États de commencer à expulser les gens de Medicaid en avril s’ils ne remplissent plus les conditions d’éligibilité.

Le HHS a estimé que jusqu’à 15 millions de personnes pourraient perdre Medicaid alors que les protections de l’ère pandémique sont supprimées et que le programme reprend ses activités normales. Beaucoup de ces personnes devraient passer à la couverture du marché Obamacare.

L’inscription à Obamacare via les places de marché a également augmenté pendant la pandémie en raison d’une période d’inscription spéciale en 2021, de crédits d’impôt élargis et d’un financement accru pour la sensibilisation de ceux qui sont éligibles, selon le HHS.

Près de 16 millions de personnes se sont inscrites au cours de la période d’inscription actuelle, soit une augmentation de 13 % par rapport à l’année dernière. Trois millions d’entre eux sont couverts par le marché pour la première fois. La période d’inscription ouverte actuelle se termine dimanche.

Les estimations du HHS pour les personnes non assurées de 2019 à 2021 sont basées sur les données de l’American Community Survey, qui recueille des informations auprès de 3,5 millions de ménages aux États-Unis. Les estimations de 2022 proviennent de la National Health Interview Survey, qui utilise un échantillon beaucoup plus petit de plus de 17 000 personnes.