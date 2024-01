Le taux de natalité prématurée a augmenté de 12 % depuis 2014, rapporte le CDC. Un médecin partage ce qu’il faut savoir.

Les naissances prématurées et prématurées aux États-Unis ont augmenté entre 2014 et 2022, augmentant les risques pour les bébés, selon de nouvelles données des Centers for Disease Control and Prevention.

Données publiées Mercredi, le Centre national des statistiques de santé du CDC montre que le taux de naissances prématurées – c’est-à-dire les accouchements avant 37 semaines complètes de grossesse – a augmenté de 12 % au cours de cette période, tandis que les taux de naissances prématurées, entre 37 et 38 semaines complètes, ont augmenté de 20 %.

Ceci est comparé aux naissances à terme, qui sont celles accouchées entre 39 et 40 semaines.

En utilisant les données du Système national de statistiques de l’état civil, l’analyse ne porte que sur les naissances uniques, car les naissances multiples comme les jumeaux et les triplés ont tendance à naître à des âges gestationnels plus précoces, notent les auteurs.

“L’âge gestationnel est un puissant indicateur de la morbidité à court et à long terme et de la mortalité précoce”, écrivent les auteurs. “Les naissances prématurées présentent le plus grand risque d’issues indésirables, mais le risque est également élevé pour les naissances précoces par rapport aux naissances à terme.”

Mercredi, lors de l’émission “CBS Mornings”, la Dre Céline Gounder, collaboratrice médicale de CBS News et rédactrice en chef pour la santé publique chez KFF Health News, a déclaré que cette évolution vers des naissances plus précoces était préoccupante.

“Si un bébé naît prématurément, pas prématurément mais même prématurément, il peut y avoir des complications”, explique-t-elle. “Les poumons peuvent ne pas être complètement développés, ce bébé peut ne pas être capable de réguler sa température ou sa glycémie également. Il se peut qu’il n’ait pas ce réflexe de succion qui permet au bébé de téter, ce qui signifie qu’il doit rester à l’hôpital plus longtemps. ainsi le bébé a un soutien pour survivre. »

Quelle est la cause de ce changement dans les naissances plus précoces ?

Même s’il ne fait aucun doute que cela est dû en partie au déclenchement précoce et aux césariennes précoces, dit Gounder, les tendances dans ce domaine sont en fait à la baisse.

“Bien qu’elle soit encore trop élevée, la tendance est à la baisse au cours des 10 à 15 dernières années”, a-t-elle déclaré.

L’un des facteurs est que davantage de femmes ont des bébés à un âge plus avancé, ce qui augmente le risque d’accouchement prématuré, mais cette augmentation a été observée dans tous les groupes d’âge.

“Mais mis à part l’âge, l’obésité, l’hypertension artérielle, le diabète, tout cela augmente le risque de ce genre de problèmes en cas d’accouchement prématuré”, a déclaré Gounder.

Bien que l’obésité en elle-même ne provoque pas de naissances précoces, elle comporte des complications, comme prééclampsiequi peut.

“Ce sont les raisons pour lesquelles les femmes doivent accoucher plus tôt, pour leur propre santé ainsi que pour la santé de la grossesse”, a déclaré Gounder. “Si vous attendez d’être enceinte pour aborder ou réfléchir à ces problèmes, d’une certaine manière, il est trop tard. Vous voulez vraiment commencer une grossesse en étant déjà en aussi bonne santé que possible.”

Que doivent rechercher les femmes enceintes ?

Gounder dit que si vous êtes enceinte, vous devriez consulter votre médecin plus tôt si vous rencontrez l’un des problèmes suivants :

Maux de tête

Changements dans votre miction

Augmentation de la pression artérielle

Mais une grande partie de cela réside dans l’accès aux soins de santé, ajoute Gounder.

“Environ les deux tiers des personnes bénéficient d’une assurance maladie grâce à leur travail. Il reste environ un tiers qui n’en ont pas”, note-t-elle. Ceux qui n’en ont pas pourront peut-être s’inscrire grâce à la loi sur les soins abordablesdes plans de marché ou obtenir des soins via Aide médicale.

“Si vous êtes éligible et que vous pourriez bénéficier de ce type d’accès, vous devriez vous procurer un médecin de premier recours”, dit-elle.

