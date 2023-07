Le taux de natalité au Japon double après que cette entreprise a interdit les longues heures de travail

Lorsque Masahiro Okafuji est devenu directeur général d’Itochu Corp. en 2010, il a fait de l’amélioration de la productivité une priorité absolue afin que l’entreprise puisse rivaliser avec de plus grands rivaux au Japon. Son approche était contre-intuitive. Le travail au bureau après 20 heures serait interdit et il n’y aurait plus d’heures supplémentaires, à de rares exceptions près. Les gardes de sécurité et le personnel des ressources humaines surveillaient l’immeuble de bureaux d’Itochu à Tokyo, disant aux gens de rentrer chez eux. On a dit à ceux qui s’accrochaient à leur bureau de venir tôt le lendemain pour faire leur travail et être payés en plus.

L’amour dur a fonctionné. Une décennie plus tard, la société, dont les activités vont de la chaîne de dépanneurs FamilyMart au commerce des métaux, a signalé une multiplication par cinq du bénéfice par employé de 2010 à 2021, la flambée des prix des matières premières et la faiblesse du yen ayant soutenu ses résultats. Ce qui a également changé, à la surprise de la direction d’Itochu, c’est que davantage d’employées ont pris un congé de maternité, ont eu des enfants et sont revenues au travail.

« Nous avons décidé d’augmenter la productivité, mais nous ne savions pas que cela aurait un impact sur le taux de natalité », explique Fumihiko Kobayashi, vice-président exécutif d’Itochu.

La maison de commerce est devenue un pionnier improbable dans la lutte contre la tendance à la baisse du taux de natalité que le gouvernement japonais et d’autres dans le monde se sont efforcés d’inverser, sans grand succès. Itochu a vu le taux de fécondité parmi les employés à temps plein doubler au cours des années depuis qu’Okafuji est devenu PDG, atteignant près de deux enfants par employée au cours de l’exercice clos le 31 mars 2022, dépassant de loin le taux national actuel d’environ 1,3 au Japon.

La flambée du taux de natalité a attiré l’attention d’Atsuko Muraki, membre du conseil d’administration d’Itochu, qui était auparavant directrice de l’égalité de l’emploi et de la protection de l’enfance au ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être. Elle a encouragé l’entreprise à rendre publics les chiffres défiant les tendances l’année dernière, cherchant à envoyer le message social selon lequel, pour les femmes, élever des enfants et avoir une carrière ne doivent pas se faire au détriment de l’autre. Des réactions mitigées ont suivi. Certains ont critiqué Itochu pour s’être ingéré dans la vie des employés et être insensible à ceux qui ont des problèmes de reproduction.

Le Japon est connu depuis longtemps pour sa culture du travail dans laquelle les heures épuisantes au bureau, souvent suivies de soirées passées à manger et à boire avec des collègues de travail, rendent difficile la vie de famille, en particulier pour les travailleuses. En conséquence, de nombreuses femmes quittent le marché du travail pour s’occuper des enfants. L’interdiction de travail de nuit d’Itochu a atténué une partie de cette pression. Et après la pandémie de Covid-19, les employés ont eu la possibilité de travailler à domicile deux jours par semaine. L’entreprise est allée plus loin l’année dernière, en réduisant les heures de bureau de huit à six heures, afin que les gens puissent sortir dès 15 heures.

Ainsi, bien que tomber enceinte puisse effectivement marquer la fin de la carrière d’une femme dans de nombreuses autres entreprises japonaises, de nombreuses employées d’Itochu sont revenues, grâce aux horaires de travail réduits et à une garderie que l’entreprise a installée près de son bureau, ce qui facilite jongler avec les boulots et s’occuper des enfants.

L’expérience d’Itochu pourrait offrir des leçons particulièrement importantes pour le Japon et ses voisins d’Asie de l’Est qui luttent contre la baisse des taux de fécondité. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida cherche à enrayer une baisse accélérée des naissances qu’il appelle une « crise nationale », qui menace de créer un déficit de 11 millions de travailleurs d’ici 2040 et de conduire à un effondrement du système de retraite et de santé du pays. Une nouvelle agence pour les enfants et les familles a été créée en avril pour relever ces défis, tandis qu’en juin, Kishida a promis 25 milliards de dollars dans de nouvelles politiques pour encourager les gens à avoir plus de bébés.

En dehors du Japon, la baisse des taux de fécondité risque d’épuiser les puissances économiques asiatiques. La Corée du Sud a le taux de natalité le plus bas au monde depuis des années, tombant à 0,78 en 2022. La proportion de femmes âgées de 25 à 39 ans qui abandonnent le marché du travail est également la plus élevée parmi les pays développés, ce qui proviendrait en partie d’un manque de garde d’enfants. -un autre facteur de faible fécondité.

La pression financière croissante et le manque de pension alimentaire pour enfants ont également conduit la population chinoise à diminuer pour la première fois en six décennies, cédant la couronne du pays le plus peuplé du monde à l’Inde.

Ce n’est un secret pour personne qu’une culture d’entreprise punitive et peu favorable dans ces économies asiatiques a pesé sur la volonté des femmes d’avoir des enfants. De nombreux travailleurs de l’industrie technologique chinoise déplorent une culture des heures supplémentaires connue sous le nom de « 996 » – travail de 9 h à 21 h six jours par semaine. Jack Ma, fondateur d’Alibaba Group Holding Ltd., a suscité de nombreuses critiques en 2019 pour avoir qualifié le « 996 » de bénédiction.

Une entreprise chinoise a récemment cherché à atténuer cette culture de travail toxique. En juin, l’agence de voyages en ligne Trip.com Group Ltd. a annoncé qu’elle offrirait des subventions annuelles de 10 000 yuans (1 379 $) pour la garde d’enfants aux employés pour chaque nouveau-né jusqu’à l’âge de 5 ans, en plus des options de travail à domicile et de procréation assistée. avantages.

Alors que des maisons de commerce telles qu’Itochu ont soutenu le miracle économique japonais d’après-guerre, elles incarnent également la culture d’entreprise du pays caractérisée par la domination masculine, de longues heures de travail et la pression pour participer à des soirées avec patrons et clients après le travail. Peu de grandes entreprises comme Itochu, Mitsui, Mitsubishi ou Sumitomo rompraient avec l’éthique vieille de plusieurs décennies d’un dévouement extrême au travail et deviendraient pionnières dans la recherche d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Ainsi, lorsqu’Anna Furuya est revenue d’un congé de maternité en 2013 à son travail de l’époque dans la division textile d’Itochu, au début des réformes du temps de travail de l’entreprise, elle se sentait comme une aberration chaque fois qu’elle partait pour la maison plus tôt que ses collègues. « Le changement n’était pas encore entré, donc j’étais une minorité à l’utiliser et je me sentais coupable de partir tôt », dit-elle.

Maintenant, la femme de 38 ans, qui travaille ces jours-ci dans la division des entreprises d’Itochu, dit qu’elle est « incroyablement heureuse » de sa vie de mère qui travaille. Furuya commence parfois sa journée au bureau vers 6h30 et part vers 16h. Elle peut alors regarder son fils de 9 ans faire ses devoirs tout en préparant le dîner. « Pour les gens comme moi qui élèvent des enfants, il est vraiment nécessaire de changer votre vie plus tôt le matin pour être efficace », dit-elle.

D’autres entreprises japonaises ont pris note. Mitsui Sumitomo Insurance Co. a déclaré plus tôt cette année qu’à partir de ce mois-ci, elle donnerait jusqu’à 100 000 yens (700 $) aux employés qui assument une partie de la charge de travail de leurs collègues en congé parental. Et Recruit Holdings Co., la société mère japonaise des sites de recherche et d’évaluation d’emploi Indeed.com et Glassdoor, permet aux employés de travailler à domicile la plupart du temps et offre des jours de congé supplémentaires en plus des jours fériés.

Les grandes entreprises sont généralement plus actives dans l’introduction de la flexibilité du travail que les petites. Près d’un tiers des grandes entreprises japonaises de plus de 1 000 employés proposent des horaires de travail flexibles, contre moins de 10 % de celles qui ne comptent pas plus de 100 personnes, selon les données du gouvernement.

Pourtant, certains se demandent si le succès d’Itochu peut être reproduit plus largement. L’éducation des enfants demande à la fois de l’argent et du temps. Les maisons de commerce offrent certains des emplois les mieux rémunérés du Japon. Le revenu annuel moyen d’une personne travaillant à Itochu en 2023, 17,3 millions de yens, est environ quatre fois supérieur à la moyenne nationale.

« La principale raison de la baisse du taux de natalité est que les personnes à faible statut économique n’ont pas les moyens financiers d’avoir une famille ou des enfants », explique Yasuko Hassall Kobayashi, professeur agrégé d’études asiatiques à l’Université Ritsumeikan. « Itochu représente les gens riches au Japon. Les employés et leurs partenaires sont plus susceptibles d’être des hauts revenus qui peuvent se le permettre. »

Pourtant, le soi-disant stéréotype de l’homme shosha des élites masculines des entreprises ne correspond plus à la main-d’œuvre d’Itochu. L’entreprise affirme que la flexibilité et le soutien qu’elle offre ont attiré davantage de femmes à rejoindre et à occuper des postes critiques. Les employés masculins semblent également plus impliqués dans leur famille – la moitié d’entre eux ont pris un congé de paternité, contre 14 % des travailleurs masculins à l’échelle nationale.

« Je ne me sens plus coupable de partir tôt », déclare Furuya, la mère qui travaille à Itochu, « parce que cela s’applique à tout le monde, pas seulement aux mères ».

