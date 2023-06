Le taux de natalité au Japon atteint un niveau record

Le taux de natalité du Japon a diminué pour une septième année consécutive en 2022 pour atteindre un niveau record de 1,26, a déclaré vendredi le ministère de la Santé, ajoutant à un sentiment d’urgence dans un pays où le gouvernement est considéré comme trop lent à prendre des mesures pour faire face à sa contraction rapide et vieillissement de la population.

Le nombre moyen d’enfants qu’une femme donne naissance au cours de sa vie est tombé à 1,26 en 2022 contre 1,30 un an plus tôt, égalant le plus bas record de 2005, selon les statistiques démographiques annuelles. Le taux de fécondité est bien inférieur au taux de 2,06 -2,07 considéré comme nécessaire pour maintenir une population.

La population japonaise de plus de 125 millions d’habitants est en déclin depuis 16 ans et devrait tomber à 87 millions d’ici 2070. Une population en déclin et vieillissante a d’énormes implications pour l’économie et la sécurité nationale alors que le Japon renforce son armée pour contrer l’affirmation territoriale de plus en plus affirmée de la Chine. ambitions.

Le nombre de nouveau-nés au Japon a également chuté de 5% à 77 747 bébés l’année dernière, un autre nouveau creux, a déclaré le ministère de la Santé. Le nombre de décès a bondi de 9% à 1,57 million, alors que la population a diminué de 798 214, poursuivant une séquence de 16 ans de déclin.

Le Premier ministre Fumio Kishia a fait de la lutte contre la baisse des naissances l’un de ses principaux objectifs politiques et s’est engagé à introduire de nouvelles mesures drastiques.

« Une dernière chance pour nous d’inverser la baisse des naissances est avant que la population jeune ne diminue drastiquement en 2030 », a déclaré Kishida à un panel d’experts chargés de compiler un ensemble de mesures lors d’une réunion jeudi.

Le gouvernement prévoit d’obtenir un financement annuel d’environ 25,2 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour un nouveau programme de garde d’enfants, qui comprend des allocations de naissance et d’éducation ainsi que des subventions accrues pour l’enseignement supérieur.

Le gouvernement de Kishida a déclaré qu’il proposerait des mesures spécifiques et garantirait un financement d’ici la fin de l’année.

Les experts disent que les mesures proposées sont principalement des financements supplémentaires pour les mesures existantes et ne résolvent pas les problèmes sous-jacents.

De nombreux jeunes Japonais ont hésité à se marier ou à fonder une famille, découragés par de sombres perspectives d’emploi, des cultures d’entreprise incompatibles avec le travail des deux parents – mais surtout des femmes – et un manque de tolérance du public pour les jeunes enfants. De nombreux couples hésitent également à avoir des enfants en raison de la hausse des coûts.

Le Japon est la troisième économie mondiale, mais le coût de la vie est élevé, les augmentations de salaire ont été lentes et environ 40 % des Japonais sont des travailleurs à temps partiel ou contractuels. Les critiques disent que le gouvernement a pris du retard pour rendre la société plus inclusive pour les enfants, les femmes et les minorités.

Sous le parti conservateur au pouvoir, qui soutient les valeurs familiales traditionnelles et les rôles de genre, les femmes célibataires ou sans enfants ont tendance à être moins respectées, et le mariage est une condition préalable pour avoir des enfants.

Jusqu’à présent, les efforts du gouvernement pour encourager les gens à avoir plus de bébés ont eu un impact limité malgré les subventions pour les grossesses, les naissances et la garde des enfants.