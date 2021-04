Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont publié un nouveau rapport sinistre confirmant que les taux de maladies sexuellement transmissibles ont atteint un niveau record pour la sixième année consécutive.

Un énorme 2,5 millions d’Américains avaient des infections à chlamydia, gonorrhée ou syphilis en 2019, selon les dernières données disponibles. Les données préliminaires de 2020 indiquent que la tendance s’est également poursuivie l’année dernière.

Les minorités raciales et ethniques, les hommes gays et bisexuels et les jeunes du pays ont été les plus durement touchés, selon les données du CDC.

Les Noirs avaient des taux de MST entre cinq et huit fois plus élevés que les Blancs, tandis que le taux de MST parmi les Hispaniques était une à deux fois plus élevé que les Blancs.

Les taux de gonorrhée étaient 42 fois plus élevés que la moyenne chez les hommes hétérosexuels dans certaines régions des États-Unis, tandis que les hommes gais et bisexuels représentaient près de la moitié des infections syphilis primaires et secondaires.





Aussi sur rt.com

La surutilisation d’antibiotiques au milieu de la crise de Covid-19 pourrait entraîner une augmentation de la « SUPER GONORRHÉE incurable », préviennent des experts de la santé







Les cas de chlamydia ont bondi de 61% et les cas de gonorrhée de 42% chez les jeunes de 15 à 24 ans, tandis que les infections de syphilis chez les nouveau-nés ont quadruplé entre 2015 et 2019.

«Il y a moins de 20 ans, les taux de gonorrhée aux États-Unis étaient à des niveaux historiquement bas, la syphilis était proche de l’élimination et les progrès dans le diagnostic de la chlamydia ont facilité la détection des infections», a déclaré le Dr Raul Romaguera, directeur par intérim de la Division des MST du CDC. Prévention, avec une augmentation de près de 30% de ces MST entre 2015 et 2019.

Romaguera a ajouté que les progrès historiques réalisés pour contrecarrer la propagation des MST se sont « effondrés » ces dernières années.

Pour ajouter une insulte à une blessure ou à une infection, selon le cas, les experts craignent que les MST puissent augmenter en raison d’un manque de tests en raison du coronavirus.

Avec le redéploiement du personnel pour lutter contre la pandémie, les services de dépistage des MST manquent maintenant de ressources, ce qui signifie que les infections ne seront probablement pas contrôlées, d’autant plus que les patients sont souvent asymptomatiques au moins au début.

Les infections non traitées peuvent entraîner un risque accru de douleurs inflammatoires pelviennes, de douleurs chroniques, d’infertilité et de complications graves lors de futures grossesses, entre autres conséquences potentiellement désastreuses.

« Ces nouvelles données devraient créer un sentiment d’urgence et mobiliser les ressources nécessaires, afin que les futurs rapports puissent raconter une histoire différente », a déclaré Romaguera, ajoutant que « nous devons relever le défi maintenant ».

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!