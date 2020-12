Le taux de mortalité parmi les patients hospitalisés COVID dans l’État de New York est passé de 23% en mars et avril à seulement 8% et les gens passent la moitié moins de temps à l’hôpital, a révélé vendredi le Gouverneur Cuomo.

S’exprimant lors d’un appel avec des journalistes, Cuomo a réitéré que si les décès et hospitalisations COVID augmentent à New York, tout comme ils sont partout ailleurs dans le pays, ils augmentent à un rythme beaucoup plus lent qu’ils ne l’étaient au plus fort de la crise ce qui signifie que le même niveau d’action drastique n’est pas nécessaire pour le contenir.

Au pire de la crise, 23% des personnes hospitalisées pour COVID sont décédées. Maintenant, ce nombre n’est que de huit pour cent.

Actuellement, il y a 4 000 personnes à l’hôpital dans tout l’État, ce qui signifie que 320 personnes mourront, selon le pourcentage.

Non seulement le taux de mortalité diminue, mais les gens passent en moyenne cinq ou six jours à l’hôpital maintenant, alors qu’ils passaient 11 jours à l’hôpital au printemps.

Les ambulanciers arrivent au Elmhurst Medical Center le 10 avril 2020 à New York. Depuis lors, le taux de mortalité chez les patients hospitalisés est passé de 23% à seulement 8%

Le taux d’hospitalisation augmente mais il augmente assez lentement pour que les hôpitaux puissent contrôler

En mars et avril, 85% des patients de l’unité de soins intensifs ont dû être intubés. Ce taux a maintenant presque diminué de moitié à 45%.

«Ils n’utilisent plus autant de ventilateurs. Chiffre le plus encourageant: en mars, avril, 23% des hospitalisés sont décédés. ce nombre est tombé à 8%.

«Que Dieu bénisse les employés de l’hôpital.

«J’ai demandé si la souche virale s’est affaiblie – personne ne dira si c’est le cas. Mais le taux de mortalité qui passe de 23% à 8% est vraiment significatif.

« Ce qui est pertinent pour la nation, nous nous en sortons très, très, très bien », a déclaré Cuomo lors de l’appel.

Il a également déclaré que 70% des nouveaux cas provenaient de petits rassemblements de ménages.

TAUX DE POSITIVITÉ DU TEST COVID DE NYC MANHATTAN 2,3% BROOKLYN 3,8% ÎLE STATEN 4,5% REINES 4,4% BRONX 5%

Le taux de positivité des tests à New York, selon tous les tests effectués jeudi, était de 5,41%.

Il y a 4 222 personnes à l’hôpital et 60 personnes sont décédées hier.

Le pire taux est celui de l’ouest de New York, où le taux de positivité du test est de 7,4%. À New York, le taux d’infection est de 3,2%.

Un arrêt à l’échelle de l’État ne se reproduira plus, pas plus qu’un arrêt à l’échelle de la ville, à moins que chaque code postal ne dépasse un seuil de positivité de test.

Cela varie – à New York, cela doit être supérieur à 3% sur une moyenne mobile de 7 jours pendant 10 jours consécutifs, mais sera effectué par quartier.

Manhattan a un taux d’infection inférieur à celui de tous les autres arrondissements.

Le taux d’infection y est de 2,3 pour cent. C’est entre 3 et 5 pour cent partout ailleurs.

Si les hospitalisations continuent d’augmenter, les hôpitaux devront augmenter leur capacité de 50%.

On leur a déjà dit de commencer à chercher plus de médecins et d’infirmières à embaucher maintenant.

Il y a 53 000 lits d’hôpitaux dans tout l’État. Actuellement, 4 222 sont occupés. Au pire de la crise, 18 000 personnes ont été prises.