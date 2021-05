Le taux de mortalité de Covid-19 a DOUBLÉ chez les jeunes au Brésil, avertit un organisme de surveillance panaméricain de la santé

«Au Brésil, les taux de mortalité ont doublé chez les moins de 39 ans, quadruplé chez les 40 ans et triplé chez les 50 ans entre décembre 2020 et mars 2021», La directrice de l’OPS, Carissa Etienne, a déclaré mercredi lors d’un point de presse hebdomadaire.

Cependant, le Brésil n’est pas le seul pays confronté à de telles difficultés. Au Chili, les taux d’hospitalisation des personnes âgées de moins de 39 ans ayant reçu un diagnostic de Covid-19 ont augmenté de plus de 70% au cours des derniers mois, selon l’organisme de surveillance de la santé.

L’organisation a également signalé une augmentation spectaculaire des taux d’infection aux Guyanes et à travers l’Argentine et la Colombie.

Le Costa Rica aurait également signalé «Record» infections. À Anguilla – un petit territoire britannique d’outre-mer qui comprend plusieurs îles des Caraïbes – près de 70 pour cent du nombre total de cas de Covid-19 enregistrés depuis le début de la pandémie ont été signalés au cours des 10 derniers jours seulement.

Dans certaines régions des États-Unis, plus de personnes dans la vingtaine sont actuellement hospitalisées pour Covid-19 que dans la soixantaine.

Selon l’agence de santé des Nations Unies, Covid-19 représente désormais une menace importante pour les personnes de tous les groupes d’âge. «Les adultes de tous âges – y compris les jeunes – tombent gravement malades. Beaucoup d’entre eux sont en train de mourir », Etienne a déclaré aux journalistes.

Les pays doivent encore augmenter la capacité de leurs unités de soins intensifs si les taux d’infection continuent d’augmenter à leur rythme actuel, a averti l’OPS, ajoutant que près de 40% des décès mondiaux de Covid-19 enregistrés la semaine dernière ont été signalés dans les Amériques. Les plus jeunes peuvent également rester dans les hôpitaux plus longtemps – parfois pendant des semaines, bien qu’ils aient toujours de meilleures chances de survie que les patients plus âgés, a déclaré l’organisation dans un communiqué.

Il a également souligné que la vaccination contre Covid-19 n’empêchera pas les taux d’infection de continuer à augmenter à court terme. L’OPS a appelé les gouvernements de la région à se concentrer sur la prévention, la recherche des contacts et les tests pour endiguer la propagation du virus.

«Bien que les vaccins soient déployés le plus rapidement possible, ils ne constituent pas une solution à court terme – nous ne pouvons pas compter sur les vaccins pour réduire les infections lorsqu’il n’y a pas assez de vaccins pour tout le monde», Dit Etienne.

Plus de 1,3 million de nouvelles infections ont été signalées dans les Amériques la semaine dernière, et plus de 36 000 personnes sont décédées de la maladie ou de complications liées à Covid-19.

