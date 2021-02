Une nouvelle étude échantillonnant des statistiques sur la criminalité dans 34 villes américaines a révélé que 2020 avait vu une augmentation massive du nombre de meurtres par rapport aux années précédentes, ainsi qu’une augmentation des autres crimes violents.

Les taux d’homicides ont bondi de 30% de 2019 à 2020, selon le rapport de la Commission nationale du COVID-19 et de la justice pénale (NCCCJ). C’est plus de 1200 meurtres supplémentaires en plus du total de 2019. Sur les 34 villes examinées dans le rapport, 29 d’entre elles ont vu augmenter les statistiques des meurtres américains.

«Les taux d’homicides étaient plus élevés chaque mois de 2020 par rapport aux taux de l’année précédente», énonce le rapport. La «Troublant» augmenter « N’a pas de précédent moderne, » ajoutent les chercheurs.

Alors que chaque mois a vu une augmentation des taux de meurtres par rapport à 2019, les premières semaines de la pandémie de 2020 aux États-Unis ont connu la plus faible augmentation. Le rapport théorise que les restrictions strictes de verrouillage présentaient moins de possibilités de commettre facilement de tels crimes.

Les chiffres de 2020 pour janvier et février ont augmenté de plus de 32%, puis ont chuté à 19% pour la période de mars à mai, lorsque les ordonnances de verrouillage étaient sans doute les plus strictes et les plus répandues. Les chiffres sont passés à 37 pour cent pendant les mois d’été et ont chuté à 28 pour cent pour le reste de l’année.

<< Les restrictions liées au COVID ont peut-être eu un effet suppressif initial sur les homicides, mais la disparition de ces restrictions, associée à la pression exercée sur les personnes à risque et les institutions clés - aggravée par le manque de sensibilisation de ces personnes - ont probablement contribué à des taux d'homicides élevés en 2020 », le rapport indique.

Les trois plus grandes villes examinées dans le rapport – New York, Chicago et Los Angeles – représentaient 40% de l’augmentation stupéfiante des taux de meurtres, chacune enregistrant une augmentation significative des homicides signalés jusqu’en 2020.

D’autres crimes comme les agressions par arme à feu et les voies de fait graves ont également augmenté d’une année à l’autre – 8% et 6% – tandis que les vols et les taux de crimes liés à la drogue ont en fait diminué.

