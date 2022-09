NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La proportion de la main-d’œuvre britannique trop malade pour travailler a atteint son plus haut niveau depuis 2005, ce qui, selon les économistes, est probablement dû à un mélange de long COVID et à une plus grande difficulté d’accès aux soins de santé depuis le début de la pandémie.

Un nombre record de 2,464 millions de personnes âgées de 16 à 64 ans ont déclaré que la maladie de longue durée était la raison pour laquelle elles ne travaillaient ni ne cherchaient de travail au cours des trois mois précédant juillet, ont montré mardi les chiffres de l’Office des statistiques nationales.

Cela équivaut à 5,9 % de la population en âge de travailler – la proportion la plus élevée depuis les trois mois précédant juin 2005, et une proportion qui s’est accélérée ces derniers mois.

LES SYMPTÔMES LONG COVID PEUVENT DÉPENDRE DE LA VARIANTE QU’UNE PERSONNE CONTRACTE

Des taux plus élevés de maladie de longue durée et une augmentation plus large de l’inactivité de la population active – désormais à son plus haut niveau depuis 2017 – sont devenus une préoccupation croissante pour la Banque d’Angleterre.

Les banquiers centraux craignent que le ralentissement de la croissance de la main-d’œuvre rende difficile pour l’économie de suivre la demande, augmentant les pressions inflationnistes et limitant le potentiel de croissance de la Grande-Bretagne.

En termes absolus, le nombre de personnes en âge de travailler malades de longue durée et sans travail a augmenté de 352 000 depuis le début de la pandémie et de 127 000 depuis les trois mois précédant avril.

L’économiste de PwC, Jake Finney, a déclaré que cela était “probablement dû à une combinaison de longues listes d’attente COVID et de grandes listes d’attente du NHS”.

LA PLUPART DES PATIENTS ‘LONG COVID’ N’ONT PAS ÉTÉ INITIALEMENT HOSPITALISÉS AVEC L’INFECTION, UNE ÉTUDE RÉVÈLE

Quelque 2,0 millions de Britanniques ont déclaré souffrir d’un long COVID fin juillet, dont 384 000 ont déclaré que leur activité quotidienne était “beaucoup limitée” par leurs symptômes, selon les données de l’ONS publiées ce mois-ci.

Un nombre record de 6,84 millions de personnes en Angleterre attendaient un traitement hospitalier en juillet, contre 4,24 millions au début de la pandémie en mars 2020, selon une analyse de la British Medical Association.