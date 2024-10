Le taux de location de Lucid Air Pure tombe à 549 $ par mois

Lucid Air Pure est la version que nous recommandons chez InsideEVs

Vous pouvez désormais louer un Air Pure pour 549 $ par mois

Lucid ajoute beaucoup de crédits et des recharges gratuites au mix

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour louer un Lucid Air qu’en ce moment.

Si vous êtes d’accord avec le modèle de l’année dernière, vous pourriez obtenir un Lucid Air Pure, qui est notre version la plus recommandée de l’Air, pour seulement 549 $ par mois.

Oui, il y a quelques astérisques et l’acompte peut être un peu plus élevé que ce que vous aimeriez débourser, mais une voiture de 71 400 $ pour seulement 549 $ par mois nous semble être une bonne affaire.

L’Air Pure était l’un des Air qui ont bénéficié d’une baisse de prix significative de 7 500 $ en février de cette année. Lors de son lancement en octobre 2023, l’Air Pure commençait à 78 900 $, ce qui en faisait l’Air le moins cher de la gamme. Suite à la baisse de prix, il est devenu encore moins cher, et maintenant, avec un peu « d’argent sur le capot », que Lucid appelle Air Credit et EV Credit, l’Air Pure 2024 est le moins cher qu’il ait jamais été. De plus, Lucid offre 1 an ou 1 000 kWh de recharge gratuite sur les versions Pure et Touring (ou 2 ans ou 2 000 kWh sur Grand Toruing et Sapphire), selon la première éventualité.

Voici l’offre :

C’est donc 549 $ par mois pendant 36 mois. Les petits caractères ajoutent que « 5 549 $ ainsi que les taxes, titres, licences, enregistrements et frais dus à la signature ». Bien sûr, il y a plus de petits caractères que cela, nous allons donc l’inclure dans son intégralité pour vous ici :

2. Disponibilité limitée des véhicules. Suppose un prix du véhicule de 71 400 $, destination comprise, pour Pure RWD MY 2024. Le coût total capitalisé de la location n’est disponible que si la livraison est effectuée dans les 7 jours suivant la disponibilité du véhicule pour la livraison. Doit demander un financement avant 23 h 59 HE le 31 octobre 2024. Dépôt de garantie annulé. 5 549 $ ainsi que les taxes, titres, licences, enregistrements et frais dus à la signature. L’offre de location comprend une réduction du coût en capital de 7 500 $ et exclut les taxes, les titres de propriété, les licences et autres frais. Location à faible kilométrage : 10 000 miles/an. Le locataire est responsable de l’usure excessive et du kilométrage supérieur à 10 000 miles par an à 0,25 $/mile. Disponible uniquement pour les clients américains. D’autres conditions et restrictions s’appliquent. Il ne s’agit pas d’un engagement de location. Offre réservée aux locataires qualifiés seulement.

Si vous préférez acheter plutôt que louer, alors vous avez de la chance là aussi, car Lucid propose une offre de financement de 1,9 % pour l’Air Pure et elle est accompagnée de beaucoup moins de petits caractères :

5. Modèles MES 2024 Pure, Touring et Grand Touring disponibles à un TAP de 1,99 % pendant 72 mois maximum pour les acheteurs bien qualifiés. Doit postuler avant le 31 octobre 2024 à 23 h 59 HE.

Chez InsideEVs, nous avons conduit la plupart des versions de Lucid Air, y compris la folle Sapphire, et nous sommes repartis impressionnés à chaque fois. Cependant, en raison de leur prix élevé, nous ne pouvons pas vraiment recommander la plupart des versions, mais l’Air Pure est l’exception.

Après que le journaliste principal d’InsideEV, Tim Levin, ait conduit l’Air Pure, il a conclu que c’était la version que vous devriez acheter, déclarant :

J’ai été époustouflé lorsque j’ai conduit pour la première fois un Lucid Air l’année dernière. J’ai adoré ses performances, son style, son autonomie et ses vitesses de charge fulgurantes, mais son prix stratosphérique l’empêchait de le recommander sérieusement à qui que ce soit. Le Grand Touring Performance Lucid qui m’a été prêté était vendu à un prix d’environ 180 000 $. Il est difficile de dire si un véhicule comme celui-là présente une grande valeur. Mais l’Air Pure l’est certainement. C’est amusant, intéressant et technologiquement en avance sur la concurrence tout en sous-cotant les prix des concurrents de Tesla, BMW, Mercedes et Porsche. C’est aussi bien pour les consommateurs que pour Lucid lui-même.

Voici les spécifications de base du Lucid Air Pure :