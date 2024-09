Le taux de COVID est « élevé » ou « très élevé » dans presque tous les États. Le niveau du New Jersey vient d’augmenter.

Les niveaux de coronavirus dans les eaux usées du New Jersey sont désormais considérés comme élevés, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

Les données sur les eaux usées provenant d’échantillons prélevés le 31 août montrent des niveaux « élevés » ou « très élevés » d’activité de la maladie dans 45 États, soit un de moins que la période d’échantillonnage précédente.

Aucun État n’a de faibles niveaux d’eaux usées. Hawaï, le Michigan, le Mississippi et le Montana sont les quatre seuls États à signaler des niveaux « modérés ». Il s’agit d’une amélioration pour tous les États, à l’exception du Michigan, qui avait également des niveaux modérés au cours de la période de référence précédente.

La hausse du New Jersey survient alors que des vaccins à ARNm mis à jour ciblent les dernières souches du virus commencent à devenir disponibles. Novavax, un autre type de vaccin, a également été récemment approuvé, mais on ne sait pas quand ce vaccin sera disponible en pharmacie.

Les tests des eaux usées sont devenus un moyen plus fiable de suivre l’activité de la maladie, car de nombreux Américains ont opté pour des tests à domicile pour le COVID. Le New Jersey ne collecte pas de données sur les résultats des tests à domicile.

Les données sur le niveau d’activité COVID du New Jersey proviennent de 18 installations de traitement des eaux usées différentes à travers l’État.

Les États voisins de New York et de Pennsylvanie présentent des niveaux élevés de maladie, tandis que le Delaware présente des niveaux très élevés. Les niveaux dans ces États restent inchangés par rapport aux deux périodes d’échantillonnage précédentes.

La plupart des nouveaux cas sont causés par la variante « FLiRT », selon les CDC. Bien qu’il semble que les variantes FLiRT provoquent une maladie moins grave que les variantes précédentes, il existe plusieurs symptômes qui le distinguent :

mal de gorge

toux

fatigue

congestion

nez qui coule

fièvre ou frissons

mal de tête

douleurs musculaires

nouvelle perte du sens du goût ou de l’odorat

nausées ou vomissements

diarrhée

Les personnes immunodéprimées, les résidents âgés et les personnes souffrant de problèmes de santé graves continuent d’être les plus exposées au risque d’infections graves à la COVID.

« Nous continuons à voir davantage de cas bénins, mais ce n’est probablement pas dû au fait que le virus est plus bénin, mais plutôt au fait que notre immunité est désormais beaucoup plus forte. Après des années de vaccinations et d’infections, la plupart de la population est mieux à même de lutter contre une infection sans avoir à s’inquiéter autant d’une forme grave de la maladie », explique Andy Pekosz, professeur de microbiologie et d’immunologie à l’Université de Californie à Berkeley. Université Johns Hopkinsa déclaré à une publication scolaire.

