Le taux de coronavirus R en Grande-Bretagne est passé entre 1,1 et 1,3 et il est d’au moins un ou plus dans toutes les régions d’Angleterre à l’exception du nord-est et du nord-ouest.

Les conseillers gouvernementaux sur SAGE ont estimé aujourd’hui que l’épidémie se propage le plus rapidement à Londres et dans l’est de l’Angleterre, où le R pourrait être aussi élevé qu’un choc de 1,5.

R est un nombre utilisé pour montrer combien de personnes chaque personne qui attrape le coronavirus infecte avant de se rétablir. Il doit être à un ou moins pour empêcher l’épidémie de diminuer.

Cette semaine marque la troisième semaine consécutive où le chiffre a augmenté depuis que le verrouillage national l’a ramené à 1,0 en novembre.

Le SAGE, dirigé par le scientifique en chef Sir Patrick Vallance, a déclaré: « Toutes les régions du NHS Angleterre ont des estimations R supérieures ou supérieures à 1, ce qui suggère que l’épidémie se développe dans une grande partie du pays, avec Londres, le sud-est et le Est de l’Angleterre clairement au-dessus de 1. »

Les estimations, qui prennent en compte les données jusqu’au 18 décembre et n’incluent donc aucun effet des règles de niveau quatre à Londres et dans le sud-est, viennent alors qu’une nouvelle souche plus infectieuse du coronavirus devient rapidement dominante dans le sud.

La variante, maintenant connue sous le nom de B.1.1.7, s’est répandue comme une traînée de poudre dans la capitale et les comtés d’origine et on pense qu’elle est en passe de devenir la principale version du coronavirus circulant au Royaume-Uni.

Le professeur Neil Ferguson, un épidémiologiste prolifique et conseiller gouvernemental surnommé le « professeur Lockdown », a déclaré aujourd’hui que cela semblait avoir déclenché des « épidémies explosives » dans les écoles de Londres.