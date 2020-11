Le taux de coronavirus R au Royaume-Uni tombe en dessous de un pour la première fois en deux mois et demi

Le taux de reproduction du coronavirus au Royaume-Uni est peut-être tombé en dessous du nombre crucial de un,

Le taux de reproduction du coronavirus au Royaume-Uni est peut-être tombé en dessous du nombre crucial de un, selon les scientifiques du gouvernement.

Le SAGE – Groupe consultatif scientifique du numéro 10 pour les urgences – estime que le «R» se situe entre 0,9 et 1,0 dans l’ensemble du Royaume-Uni, contre 1,0 et 1,2 la semaine dernière.

La valeur R représente le nombre moyen de personnes auxquelles chaque patient Covid-19 transmet la maladie et est l’un des indicateurs clés de la propagation du virus.

Le ramener en dessous de un est crucial car cela indique que l’épidémie recule. Un R de 1 signifie que toutes les 10 personnes infectées le transmettent à au moins 10 autres.

Chaque région d’Angleterre devrait maintenant avoir un R inférieur à un, à l’exception de Londres et du sud-est, où il plane autour du nombre crucial.

C’est la première fois que le R est inférieur à un depuis la semaine du 4 septembre, avant que la deuxième vague ne décolle lorsque les universités et les écoles sont revenues plus tard ce mois-là.

La valeur de la reproduction a diminué depuis l’introduction du premier système à plusieurs niveaux en octobre – le R est passé d’un maximum de 1,5 à un maximum de 1,3 grâce à l’approche locale. Mais il a été poussé encore plus loin grâce au verrouillage national.

Le fait que la maladie recule déjà soulèvera plus de questions quant à la nécessité des niveaux qui entreront en vigueur mercredi.

Boris Johnson a annoncé hier que toutes les places en Angleterre, sauf trois, seraient plongées dans les fourchettes les plus difficiles à la fin de la fermeture nationale.

Il a admis aujourd’hui que les niveaux sont “ frustrants ” pour les zones à faible infection – mais a refusé de changer de cap, insistant sur le fait que les règles doivent rester “ simples ”.

Le Premier ministre a défendu le nouveau système controversé qui entre en vigueur à partir du 2 décembre, affirmant que s’il “ comprenait totalement ” pourquoi les gens étaient bouleversés, il n’était pas possible de traiter les lieux voisins différemment.

S’exprimant lors d’une visite sur le site du laboratoire de Porton Down, M. Johnson a également émis la perspective que certaines zones pourraient voir leur statut déclassé en quelques semaines.

M. Johnson a déclaré: “ Je sais que c’est frustrant pour les gens lorsqu’ils se trouvent dans une zone de haut niveau alors qu’il y a très peu d’incidence dans leur village ou leur région. Je comprends parfaitement pourquoi les gens se sentent frustrés.

Le Premier ministre a reçu aujourd’hui des échantillons sur le site d’essai latéral de Porton Down, près de Salisbury

Il a ajouté: “ Il y a vraiment la perspective que les zones puissent … descendre dans l’échelle de hiérarchisation. ”

Plus tôt, le secrétaire au Logement, Robert Jenrick, avait déclaré qu’il y avait “ toutes les raisons de croire ” que les restrictions pouvaient être assouplies dans certains endroits au cours des prochaines semaines – bien que d’autres ministres aient dit aux députés qu’il y avait peu de chances que cela se produise avant janvier.

Mme Johnson, confrontée à la guerre avec ses propres députés à cause du nouveau système de verrouillage qui maintiendra, pourrait maintenir 99% du pays sous les niveaux 2 et 3 après le 2 décembre.

On pense que jusqu’à 70 députés conservateurs, y compris dans des centres traditionnels comme le Kent, envisagent de se rebeller après son émergence, les gens ne pourront socialiser qu’à l’intérieur et prendre un verre sans repas dans les pubs de Cornwall, de l’île de Wight et des îles. de Scilly.

Les hauts conservateurs ont averti que le premier ministre fera face à la «plus grande révolte de ce Parlement» lorsque le plan sera soumis au vote des Communes mardi.

Il est peu probable que les travaillistes s’opposent catégoriquement aux mesures, ce qui signifie qu’elles passeront presque certainement – mais une mutinerie majeure serait un autre coup dur pour l’autorité de M. Johnson.

La colère sera alimentée par les dernières données officielles d’aujourd’hui montrant que seules trois autorités locales en Angleterre ont vu leurs taux d’infection à coronavirus augmenter la semaine dernière.

Plus de la moitié – 97 sur 149 – ont vu leur nombre de cas de Covid chuter d’au moins 25%, selon le rapport hebdomadaire de surveillance des infections de Public Health England.

Medway, East Sussex et Redbridge, à Londres, ont été les trois autorités à voir une augmentation des infections à Covid-19, respectivement de 28,4%, 5,2% et 5%.

Les chefs de l’hôtellerie disent que les trois quarts des pubs et des restaurants seront rendus “ non viables ” par les règles draconiennes après la fin du verrouillage national général le 2 décembre, ce qui laissera 32 millions de personnes au niveau 2 et 23 millions au niveau 3.

Des zones rurales comme le village de Penshurst dans le Kent – qui n’a eu que trois cas la semaine dernière – ont été plongées dans le niveau 3 parce qu’elles relèvent d’une autorité locale avec des taux d’infection élevés.

Lors d’une série d’entretiens ce matin, M. Jenrick a tenté d’apaiser les tensions en soulignant qu’il y aura une révision des allocations de niveau le 16 décembre, et qu’elles seront ensuite réexaminées chaque semaine.

‘C’est possible. Il y aura un point de révision dans 14 jours, vers le 16 décembre. À ce stade, nous – conseillés par les experts – examinerons chaque zone d’autorité locale et verrons s’il est possible de descendre dans les niveaux », a-t-il déclaré à Sky News. .

Cependant, des députés ont déclaré à MailOnline que la ministre de la Santé, Helen Whately, a déclaré hier lors d’une conférence téléphonique qu’il y avait peu de chances que les allocations soient modifiées avant janvier. Et des sources gouvernementales ont déclaré au Times qu’il faudrait attendre que l’impact de l’assouplissement de la «bulle de Noël» devienne clair.

Les experts du SAGE ont également mis en doute l’idée de changements dans deux semaines, avertissant que cela ne serait pas assez long pour juger de l’impact des mesures.