Le taux de reproduction des coronavirus au Royaume-Uni a augmenté pour la première fois depuis octobre, selon le scientifique du gouvernement – mais les données officielles montrent que les infections ont de nouveau diminué au cours de la première semaine de décembre.

Le SAGE, le groupe consultatif scientifique du numéro 10 pour les urgences, estime que le nombre R en Grande-Bretagne se situe entre 0,9 et 1,0, après être passé de 0,8 à 1,0 il y a une semaine.

Le groupe a déclaré qu’il n’était plus convaincu que le R – qui représente le nombre moyen de personnes à qui chaque patient de Covid-19 transmet la maladie – est inférieur au nombre crucial de 1,0, en particulier à Londres et dans le sud-est.

Obtenir la valeur de reproduction en dessous de 1,0 est crucial car cela indique que l’épidémie recule. Un R de un suggère que toutes les 10 personnes infectées le transmettent à 10 autres.

Cependant, la modélisation du taux R du SAGE est en retard d’environ à trois semaines, ce qui signifie que les données représentent plus précisément la situation moyenne à la mi-novembre plutôt qu’à l’heure actuelle. Le groupe utilise les taux d’hospitalisation et de mortalité pour donner une estimation plus précise, et il faut des semaines aux patients Covid-19 pour tomber gravement malades après avoir attrapé le virus.

Dans des nouvelles plus positives, l’Office for National Statistics (ONS) a constaté que les infections ont chuté de près de 10 pour cent au cours de la dernière semaine du deuxième verrouillage national.

Il estime que 481 500 patients ont été atteints de la maladie au cours des sept jours précédant le 5 décembre, contre 521 300 la semaine précédente (8%).

C’était la troisième semaine consécutive que les infections hebdomadaires ont chuté après avoir atteint un niveau record de 664 700 dans les sept jours précédant le 14 novembre.

Le chiffre de 481500 cas par semaine signifie qu’environ une personne sur 115 en Angleterre était porteuse du coronavirus à un moment donné au début du mois de décembre.

Les infections sont tombées dans toutes les régions du pays, sauf à Londres, a déclaré l’ONS, et il y a «des signes précoces que les taux pourraient avoir augmenté dans l’Est».

L’organisme de collecte de données géré par le gouvernement a averti que la transmission de Covid-19 continuait d’augmenter parmi les enfants en âge de fréquenter l’école secondaire et moins chez les personnes dans la quarantaine – malgré le verrouillage.

Mais le pourcentage de personnes testées positives a diminué chez les adolescents plus âgés et les jeunes adultes, ceux âgés de 25 à 34 ans et de 50 à 69 ans, a-t-il ajouté.

Même si les cas diminuent dans le nord-ouest, le Yorkshire et le nord-est – où des pansements ont été soumis à des restrictions de niveau 3 le 2 décembre – le taux d’infection est resté le plus élevé dans ces régions au cours de la période la plus récente.

Les estimations de l’ONS sont basées sur 204 865 tests sur écouvillon envoyés à 1 314 ménages au cours des deux dernières semaines. Au total, 1 637 personnes ont été écouvillées et 1 742 tests positifs ont été enregistrés. L’étude n’incluait ni les maisons de soins ni les hôpitaux.

Le rapport a révélé qu’à l’échelle nationale, le pourcentage de personnes testées positives pour la maladie au 5 décembre était de 0,88%.

En panne, le Nord-Ouest enregistrait le taux d’infection le plus élevé, avec environ 1,3% de la population ayant été testée positive.

Viennent ensuite le Yorkshire et le Humber (1,2%) et le Nord-Est (1,1%). Le Sud-Ouest affichait le taux le plus bas à 0,4%.

Au Pays de Galles, le pourcentage de personnes testées positives pour Covid-19 a augmenté ces dernières semaines, a déclaré l’ONS. On estime que 25 600 personnes vivant dans des ménages privés ont eu Covid-19 entre le 29 novembre et le 5 décembre, soit l’équivalent de 0,84% de la population.

Cela représente une augmentation par rapport à 18 100 personnes pour la période du 22 au 28 novembre, soit 0,60% de la population. En raison du nombre relativement petit de tests et du faible nombre de positifs dans son échantillon du pays de Galles, les résultats doivent être interprétés avec prudence, a ajouté l’ONS.

En Irlande du Nord, on estime que 7 800 personnes ont eu Covid-19 entre le 29 novembre et le 5 décembre, soit 0,43% de la population. Cela représente une baisse par rapport aux 9 500 personnes estimées pour la période du 22 au 28 novembre, soit 0,52% de la population.

En Écosse, on estime que 43 300 personnes ont été atteintes du Covid-19 entre le 29 novembre et le 5 décembre, soit 0,82% de la population – contre 40 900 personnes, ou 0,78%, du 22 au 28 novembre. Tous les chiffres concernent les personnes vivant dans des ménages privés .

Cela survient alors que des tests de masse contre les coronavirus sont en cours de déploiement dans les écoles secondaires des hotspots de coronavirus du nord-est de Londres, du sud de l’Essex et du Kent à partir d’aujourd’hui.

Le lancement intervient après que des données officielles ont montré que les élèves âgés de 11 à 18 ans alimentaient la flambée hivernale d’infections dans la capitale et le sud-est de l’Angleterre.

Le ministère de la Santé a déclaré que des « centaines de milliers » de kits de prélèvement sont envoyés aux centres de test existants, ainsi que 37 unités mobiles supplémentaires en cours de mise en place.

Quinze 15 sites de test mobiles supplémentaires seront envoyés à Londres à partir d’aujourd’hui et au cours du week-end, avec 12 autres dans le Kent et 10 dans l’Essex, pour renforcer la capacité.

Les sept arrondissements de Londres impliqués dans le projet sont Barking and Dagenham, Hackney, Havering, Newham, Redbridge, Tower Hamlets et Waltham Forest.

Cinq arrondissements d’Essex participeront également – Basildon, Canvey Island, Brentwood, Harlow et Southend – mais on ne sait pas où les tests seront déployés dans le Kent.

Les responsables encouragent tous les élèves, leurs familles et le personnel enseignant à commencer à réserver leurs tests, qu’ils présentent ou non des symptômes.

Les gens peuvent postuler pour les tests en utilisant le portail de test en ligne du gouvernement et seront invités à visiter une unité mobile de test dans leur arrondissement.

Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un parent ou d’un tuteur.

Le numéro 10 n’a toujours pas révélé la fréquence des prélèvements sur les enfants et le nombre d’élèves que cela affectera.

Mais les sept arrondissements de Londres abritent 640000 enfants âgés de 11 à 18 ans, selon les estimations démographiques 2019 de l’Office for National Statistics.

Les cinq arrondissements d’Essex comptent plus de 55 000 élèves dans ce groupe d’âge.

Le déploiement des tests est une tentative d’empêcher Londres et Essex d’être plongés dans un verrouillage de niveau 3 – ils sont tous deux actuellement au niveau 2.

Les infections à Covid diminuent dans la plupart des groupes d’âge, mais la transmission est élevée chez les élèves du secondaire et du collège.

Tant qu’il reste élevé dans ces groupes, il reste un risque que les enfants transmettent la maladie à leurs parents et que le virus se propage dans la population.

Kent est déjà dans un niveau 3, mais le taux d’infection à l’échelle du comté est gonflé par une poignée de districts à forte transmission.

Les responsables ont déclaré que les 15 nouvelles unités de test mobiles à Londres fourniront environ 75 000 tests quotidiens supplémentaires en plus de la capacité existante dans la capitale.

Ils ont ajouté que 44 000 kits de test à domicile supplémentaires seront mis à la disposition du personnel de l’école, y compris les enseignants, pour qu’ils les testent avant de revenir en janvier.